НАЗК перевірить е-декларації 10 нардепів, суддів і чиновників
- Сьогодні, 20:47
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Перевірка триватиме 60 днів
Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку 14 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки
Про це повідомляє прес-служба агентства.
Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких було наведено факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, пояснили у НАЗК.
У агентстві назвали осіб, щодо яких розпочнуть перевірку:
- Василенко Ярослав, суддя Київського апеляційного адміністративного суду України
- Балбекова Олена, директор департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
- Бутков Ігор, секретар Сєвєродонецької міської ради Луганської області
- Кононенко Альберт, депутат Харківської міської ради
- Микитась Максим, народний депутат України
- Кулик Костянтин, військовий прокурор сил антитерористичної операції Генеральної прокуратури
- Мартинюк Максим, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України
- Толубко Володимир, ректор Державного університету телекомунікацій
- Хомутиннік Віталій, народний депутат України
- Чумак Віктор, народний депутат України
Повідомляється, що перевірка зазначених декларацій триватиме 60 днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідних рішень.