НАЗК перевірить е-декларації 10 нардепів, суддів і чиновників

Перевірка триватиме 60 днів

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку 14 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки Про це повідомляє прес-служба агентства. Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перевірка триватиме 60 днів

Національне агентство з питань запобігання корупції проведе повну перевірку 14 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки

Про це повідомляє прес-служба агентства.

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, яка була отримана від фізичних чи юридичних осіб, державних органів влади в листах, зверненнях чи скаргах, у яких було наведено факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, пояснили у НАЗК.

У агентстві назвали осіб, щодо яких розпочнуть перевірку:

Василенко Ярослав, суддя Київського апеляційного адміністративного суду України

Балбекова Олена, директор департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Бутков Ігор, секретар Сєвєродонецької міської ради Луганської області

Кононенко Альберт, депутат Харківської міської ради

Микитась Максим, народний депутат України

Кулик Костянтин, військовий прокурор сил антитерористичної операції Генеральної прокуратури

Мартинюк Максим, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України

Толубко Володимир, ректор Державного університету телекомунікацій

Хомутиннік Віталій, народний депутат України

Чумак Віктор, народний депутат України

Повідомляється, що перевірка зазначених декларацій триватиме 60 днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття відповідних рішень.