НАЗК перевірить е-декларацію сина президента



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Народний депутат і син президента Олексій Порошенко. Фото «Главком ».

Загалом, аналіз охопить 180 декларантів, серед яких високопосадовці, судді та члени Вищої ради правосуддя, 26 нардепів

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить електронну декларацію за 2015 рік (виправлена) народного депутата від БПП, сина президента Олексія Порошенка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення НАЗК від 11 лютого.

Також під дослідження потрапили е-декларації 26 нардепів: Василя Амельченко (декларація за 2016 рік), Юрія Берези (2015, виправлена), Ігоря Бриченка (2017, виправлена), Сергія Валентирова (2015), Олександра Данченка (2015, виправлена), Олександра Домбровського (2015, виправлена), Віктора Короля (2016, виправлена), Віктора Кривенка (2015, виправлена), Вадима Кривохатька (2015), Олега Кринишина (2017), Миколи Лаврика (2017), Володимира Литвина (2016), Руслана Лук’янчука (2016), Давида Макар’яна (2015, виправлена), Едуарда Матвійчука (2016), Тетяни Острікової (2015), Лева Підлісецького (2016), Віктора Развадовського (2016), Олександра Ревеги (2016), Юрія Савчука (2015), Юрія Солов’я (2017, виправлена), Дмитра Стеценка (2016), Костянтина Усова (2017), Юрія Шаповалова (2015), Віктора Шевченка (2017, виправлена), Петра Юрчишина (2016).

Крім цього, у списку НАЗК опинилися детектив Національного антикорупційного бюро Антон Бондаренко-Барбуль (2016), голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган (2016), член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський (2016), Надзвичайний і Повноважний Посол України у Польщі Андрій Дещиця (2016), голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич (2017), суддя Вищого господарського суду України (2016, виправлена), міський голова Хмельницького Олександр Симчишин (2017) та інші.

Загалом, перевірка охопить 180 високопосадовців, суддів та членів Вищої ради правосуддя.