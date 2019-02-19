Названі галузі, які в Україні мають найбільше неофіційно влаштованих працівників



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У сфері торгівлі, діяльності ресторанів та готелів було виявлено 4 789 неофіційно влаштованих осіб

Крім сфери торгівлі, неофіційно влаштовують працівників у сільському господарстві

Найбільше неофіційно влаштованих працівників в Україні зафіксовано у сфері торгівлі, готельного та ресторанного бізнесу.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

«На сьогодні ми бачимо найвищий ризик незадекларованої праці у таких галузях економіки: торгівля, діяльність готелів і ресторанів, будівництво, промисловість і сільське господарство», - заявив Чернега.

Він зазначив, що за підсумками 2018 року, у сфері торгівлі, діяльності ресторанів та готелів було виявлено 4 789 неофіційно влаштованих осіб, у будівництві – 4 035 осіб, у промисловості – 2 933 людини, а в сільському господарстві – 1 802 неофіційно влаштованих працівників.

Нагадаємо, за даними Державної служби України з питань праці, упродовж минулого року в Україні було виявлено майже 34 тис. порушень закону про працю на підприємствах.

Джерело: УНН