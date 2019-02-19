В Україні у 2018 році виявлено майже 34 тисячі порушень закону про працю



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В Україні понад 25 тисяч людей працюють неофіційно Фото: Mind.ua

Найбільше порушень стосувалось оплати праці

Упродовж минулого року в Україні було виявлено майже 34 тис. порушень закону про працю на підприємствах. Про це повідомив голови Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

«Упродовж минулого року перевірено 13 971 суб’єкт господарювання і було виявлено 33 900 порушень законодавства про працю», - повідомив Чернега.

Найбільше порушень стосувалось оплати праці.

Він також зазначив, що за 2018 рік усунули 30 915 порушень цього закону, які було виявлено на підприємствах. Для такої перевірки проводились понад 21 тисячу превентивних заходів, та понад 20 тисяч контрольних заходів.

Зазначимо, в Україні понад 25 тисяч людей працюють неофіційно.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Причиною того, що деякі компанії замість того, щоб наймати працівників, укладають з ними цивільно-правову угоду як з ФОПами є те, що таким чином роботодавець зменшує свої податкові зобов’язання. Зокрема, він звільняється від сплати 22% єдиного соціального внеску з фонду заробітної плати працівників. Крім цього, укладання таких угод позбавляє роботодавця низки обов’язків щодо соціальної підтримки працівників.