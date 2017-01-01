Названо ім’я особи, яка пропонувала НАБУ хабар у $800 тис.

Готується клопотання про арешт одеського контрабандиста

Пропозиція хабара у 800 тис. доларів детективам Національного антикорупційного бюро поступила від відомого одеського контрабандиста Альперіна. Про це повідомляється на сторінці генерального прокурора Юрія Луценка в Facebook. «На початку листопада заявою НАБУ про пропонування хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ ГСУ ГПУ



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Хабар (ілюстративне фото)

Готується клопотання про арешт одеського контрабандиста

Пропозиція хабара у 800 тис. доларів детективам Національного антикорупційного бюро поступила від відомого одеського контрабандиста Альперіна. Про це повідомляється на сторінці генерального прокурора Юрія Луценка в Facebook.

«На початку листопада заявою НАБУ про пропонування хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ ГСУ ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис дол. за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств у 450 млн грн», - йдеться в повідомленні.

ГПУ проводить заходи для встановлення місця перебування підозрюваного. Готується клопотання про арешт.

Нагадаємо, прес-служба НАБУ повідомила, що 24 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Наразі, вирішується питання повідомлення викритої особи про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.