НБУ спростив умови повернення валютних кредитів

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Нацбанк розширив можливості для клієнтів-позичальників обирати оптимальний курс купівлі іноземної валюти в банках

Національний банк надав позичальникам можливість обирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти. Відтепер, українці, які взяли кредити у валюті, зможуть купувати її у будь-якому банку з більш вигідним курсом для розрахунку по кредиту. Про це повідомили в НБУ.

«Нацбанк розширив можливості для клієнтів-позичальників обирати оптимальний курс купівлі іноземної валюти в банках з метою виконання зобов’язань перед банком-кредитором за кредитним договором. Раніше позичальники могли купувати валюту лише через банк, що обслуговує кредитний договір. Відтепер він зможе купувати її і через інші банки за власним вибором, у яких у нього має бути відкритий поточний рахунок в іноземній валюті», - йдеться у повідомленні.

Крім того, НБУ спростив для іноземних інвесторів порядок повернення інвестицій та доходів від їх здійснення. Для цього для нерезидентів передбачена можливість купувати та репатріювати валюту у випадку, якщо іноземні інвестиції були здійснені за рахунок капіталізації дивідендів.

Також регулятор скасував вимогу, яка зобов’язувала банки здійснювати взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу інвалют та банківських металів за гривні лише після підтвердження угод за допомогою засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Відтепер такі розрахунки між банками можуть здійснюватися як до, так і після підтвердження угод з купівлі і продажу іноземних валют та банківських металів засобами цієї системи.

Нагадаємо, 12 березня президент України Петро Порошенко підписав законопроект «Про валюту» та направив його на розгляд парламенту.

Зі свого боку в НБУ заявили, що законопроект «Про валюту» забезпечить просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом «дозволено все, що не заборонено законом».