«Не допустити атаки на Маріуполь»: експерт розповів, чи готова Україна до війни з РФ на морі



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Експерт вважає, що президент РФ Володимир Путін «висадив би десант ще 2 травня 2014 року в Одесі»

Після російської агресії на Донбасі і в Криму від Росії має сенс чекати тільки війну з моря. Про це заявив експерт неурядової організації «Майдан закордонних справ» Андрій Клименко, головний редактор сайту BlackSeaNews.

«Два місяці тому ми системно стали піднімати проблему - потрібні плани військового реагування на будь-який з варіантів потенційного удару з моря. Два місяці - малий термін, як для України, і велика швидкість, якщо говорити про результати, які вже є. Відоме і політичне рішення. Президент Порошенко на спільних військових україно-американських навчаннях Sea Breeze-2018 сказав, що дав наказ ВМС України припинити російські провокації в Азовському морі, щоб не допустити атаки на Маріуполь», - повідомив Клименко, якого цитує «Новая газета».

Експерт вважає, що президент РФ Володимир Путін «висадив би десант ще 2 травня 2014 року в Одесі».

«Тим більше, що антимайданівські мітинги просили: «Введи війська!» Але в Чорному морі з березня перебували два натовських кораблі - американці, англійці, французи, італійці, іспанці, німці. Крейсери подіяли психологічно, що теж відноситься до поняття військово-морської могутності», - зазначив Клименко.