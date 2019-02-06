Недобудований ТРЦ Respublika в Києві продали на аукціоні за 777 млн грн



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Компанія «Солтекс Капітал» погодилася заплатити за Respublika 777,13 млн грн

Багатофункціональний комплекс Respublika має стати найбільшим торгово-розважальним центром в Україні

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голландському аукціоні права вимоги за двома кредитами банку-банкрута «Надра», за якими в заставі знаходився недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві.

Про це повідомляється на сайті «ProZorro.Продажі».

Переможцем аукціону стала компанія «Солтекс Капітал», яка погодилася заплатити за Respublika 777,13 млн грн.

Як повідомляється на сторінці лота, продані «майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, а саме: багатофункціональний торгово-розважальний комплекс з паркінгом, який є складовою частиною проекту «Житлова та громадська забудова з автовокзалом території за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в».

Початкова ціна лота становила 2 млрд 590 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті проекту, багатофункціональний комплекс Respublika має стати найбільшим торгово-розважальним центром в Україні.

Як повідомляв «Главком», арештований російський Boeing продадуть на аукціоні зі знижкою у 34%.

Джерело: Кореспондент.net