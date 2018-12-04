Нефінансові корпорації світу збільшують об’єми боргів



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Борги всіх нефінансових структур світу складають від 182 до 187 трлн. доларів

Institute of International Finance підрахував, що за 2013-2018 роки нефінансові корпорації світу збільшили кількість своїх боргів на 16 трлн. доларів.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

На сьогодні загальних об’єм їх боргів складає 74,9 трлн. доларів. Цей показник еквівалентний 92% світового ВВП.

В 2008 році борги нефінансових корпорацій світу складали 77% від ВВП планети, а в 2013 році – 86%. Загалом же, згідно з оцінкою Institute of International Finance, борги всіх нефінансових структур (корпорації, держави і домогосподарства) на сьогодні складають 187 трлн. доларів. На думку МВФ, цей показник складає 182 трлн. доларів.

В розвинених країнах навантаження дещо менше щодо рівня ВВП ніж в країнах, які розвиваються – 90,9% проти 94,6%. Більша частина боргового навантаження приходиться на нефінансові корпорації США і КНР.

Найкраще співвідношення рівня боргу і резервів - в КНР і Японії – борги лише в два рази більші, ніж резерви ліквідності. В РФ і США боргів в три рази більше, ніж ліквідності, в ФРН - в чотири рази, в Мексиці та Індії - в п’ять разів, в Канаді - майже в сім разів.

При цьому в США менше співвідношення боргу до ВВП – 72,5% проти 163% в КНР. Компанії із Бразилії, США, КНР і Канади цього року все більше відчувають проблеми із виплатами відсотків по наявним борговим зобов’язанням.