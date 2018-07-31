Негода пройшлася по шести областях України: масово повалені дерева, пошкоджені дахи будинків



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Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

Без світла залишилися близько 150 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) 30-31 липня через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 143 населених пункти у шести областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

У Тернопільській області без світла залишилися 58 населених пункти, у Львівській – 46, Хмельницькій та Житомирській – по 15, Чернівецькій – 8 та Запорізькій – 1 населений пункт.

Також внаслідок поривів вітру зафіксовано випадки часткового пошкодження дахів будинків та повалення дерев у двох областях.

На Житомирщині в п’яти районах області було частково пошкоджено дахи 41 житлового будинку, повалено 52 дерева. На Хмельниччині було повалено 37 дерев.

«Всі повалені дерева розпиляні та прибрані», - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що місцевими органами влади спільно з рятувальниками вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

Раніше повідомлялося, що місто Хмельницький накрила гроза із короткочасним шквалистим посиленням вітру.