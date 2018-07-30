У Хмельницькому пронісся буревій зі зливою: повалені дерева, затоплені вулиці
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Фото: Depo.Хмельницький
Буревій і злива у Хмельницькому
Шквальний вітер трощить дерева і заливає вулиці Хмельницького
Хмельницький накрила гроза із короткочасним шквалистим посиленням вітру.
Про це повідомляє Depo.Хмельницький.
В результаті сильної бурі, погіршилася видимість, а окремі вулиці затопило.
Вкотре вул.Зарічанська перетворилася на стрімкий потік, а старі дерева повалилися, чи не повсюди
На вулицях Бандери та Староміській сильний вітер поламав дерева. Чимало зламаних гілок в парку ім.Чекмана.
Фото: Depo.Хмельницький
Нагадаємо, через грозу і дощ у Києві 25 липня виявилися затопленими численні підземні переходи, були повалені дерева, зламані дахи гаражів.
На вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.