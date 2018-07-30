У Хмельницькому пронісся буревій зі зливою: повалені дерева, затоплені вулиці



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Фото: Depo.Хмельницький Буревій і злива у Хмельницькому

Шквальний вітер трощить дерева і заливає вулиці Хмельницького

Хмельницький накрила гроза із короткочасним шквалистим посиленням вітру.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький.

В результаті сильної бурі, погіршилася видимість, а окремі вулиці затопило.

Вкотре вул.Зарічанська перетворилася на стрімкий потік, а старі дерева повалилися, чи не повсюди

На вулицях Бандери та Староміській сильний вітер поламав дерева. Чимало зламаних гілок в парку ім.Чекмана.

Нагадаємо, через грозу і дощ у Києві 25 липня виявилися затопленими численні підземні переходи, були повалені дерева, зламані дахи гаражів.

На вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Також аеропорт «Київ» перетворився на «річковий вокзал».