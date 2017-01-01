Негода у Києві: сьогодні на дорогах посилено працює спецтехніка

В разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає прес-служба КМДА. «У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці», - йдеться у повідомленні. Також



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Комунальна техніка

В разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає прес-служба КМДА.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

«Всі підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі», - додали у КМДА.