Негода у Києві: сьогодні на дорогах посилено працює спецтехніка
- Сьогодні, 16:01
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В разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.
У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає прес-служба КМДА.
«У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.
«Всі підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі», - додали у КМДА.