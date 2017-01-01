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    Негода у Києві: сьогодні на дорогах посилено працює спецтехніка

    В разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.
    У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає прес-служба КМДА. «У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці», - йдеться у повідомленні. Також
    • Сьогодні, 16:01
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    Комунальна техніка
    Комунальна техніка

    В разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

    У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає прес-служба КМДА.

    «У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації «Київавтодор» вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці», - йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що в разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

    «Всі підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі», - додали у КМДА.

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