Негода у швейцарських Альпах забрала життя 10 лижників і альпіністів

Сьогодні також стало відомо про зникнення російського альпініста, який, ймовірно загинув

Сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю в швейцарських Альпах через негоду в горах. Про це повідомляє сьогодні ВВС. Лижникіи з Франції, Італії та Німеччини були у групі з 14 осіб, яка не змогла дібратися до своєї бази через погану погоду. Вони були змушені ночувати в горах. Власник бази, на яку мала прибути група, повідомив



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Сьогодні також стало відомо про зникнення російського альпініста, який, ймовірно загинув

Сім лижників, двоє альпіністів та гід загинули у неділю в швейцарських Альпах через негоду в горах.

Про це повідомляє сьогодні ВВС.

Лижникіи з Франції, Італії та Німеччини були у групі з 14 осіб, яка не змогла дібратися до своєї бази через погану погоду. Вони були змушені ночувати в горах.

Власник бази, на яку мала прибути група, повідомив рятувальників про зникнення людей, на їхні пошуки відправили сім вертольотів.

Поліція пізніше повідомила, що один з членів групи помер через падіння з висоти, троє - від гіпотермії, ще двоє – вже у лікарні. Чотири людини залишаються в критичному стані.

Також повідомляється, що загинув гірський гід з Італії, який проводив організовану екскурсію.

Крім того, у понеділок рятувальники знайшли тіла двох альпіністів в Бернському кантоні. За попередньою інформацією, вони були громадянами Швейцарії.

Сьогодні також стало відомо про зникнення російського альпініста, який, ймовірно загинув.