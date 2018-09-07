Негода залишила Авдіївку без води, а частину Маріуполя — без світла



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На території Донецької області оголосили штормове попередження

Авдіївка Донецької області через сильні пориви вітру залишилася без води.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 в результаті негоди на Донеччині знеструмлено 4 населених пункти. Так, 6 вересня о 19:00 через сильний вітер сталося пошкодження повітряної лінії електропередач, що живить Донецьку фільтрувальну станцію. У результаті було припинено водопостачання м. Авдіївка», - йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок погіршення погодних умов від централізованого електропостачання частково відключено Маріуполь (200 абонентів), село Василівка Волноваського району (81 абонент) та село Дронівка Бахмутського району (136 абонентів).

На території Донецької області оголосили штормове попередження.

«6-7 вересня спостерігаються окремі пориви вітру і шквали 15-20 м/с», - зазначили у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.