  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нелюди у Дніпрі зґвалтували, побили та кинули помирати собаку ( фото 18+)

    • Розсилка
    Нелюди у Дніпрі зґвалтували, побили та кинули помирати собаку ( фото 18+)

    Їй було страшно, вона не знала що ми прийшли рятувати, - розповіли працівники притулку

    Цими вихідними в Дніпрі сталася жахлива подія. У ніч на неділю невідомі молодики познущалися з собакою – зґвалтували, побили та заживо поховали. Люди почули, як собака скавучала та пішли перевірити, що трапилось. Побачивши напівживу та скривавлену тварину вони зателефонували у собачий притулок, спеціалісти якого приїхали та забрали нещасну до себе.

    «Все розірвано, опухле, я не хочу навіть уявляти що з нею робили! Вибачте, не можу писати тактовні пости, після того що ми сьогодні побачили, до сих пір трусяться руки, як же її шкода цю дитину ...Мало того що з нею робили, після всього поховали заживо! Ви уявляєте? Кинули в траншею ще й землею присипали. Шок. Подзвонили люди, кажуть собака в ямі лежить і виє. Вночі чули як малолітки лазили по сусідньому покинутому ділянці, шуміли, сміялися, було чутно як скиглить пес. Вирішили що крадуть металобрухт, з ранку пішли перевірити чи цілі двері у сусідів, а там ... а там вона, Юнона (ми дали дівчинці таке ім'я). Лежить в траншеї, тихенько поскулює, вся нижня частина опухла, кров хлюпає з під хвоста. Мухи роєм гудуть, обліпили всю нижню частину. А вона тільки очима водить, на нас дивиться з такою тривогою, хлопці їй було страшно, вона не знала що ми прийшли рятувати ... але навіть не поворухнулася .... тільки очі бігали, бігали злякано», - написали у «Фейсбук» працівники притулку.

    Наразі собакою займаються лікарі притулку. Небайдужі люди надсилають гроші на порятунок Юнони, адже собаці ще попереду слід пережити операції та тривале лікування.

    Читайте також
    кримінал Дніпро лікарня тварини згвалтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ