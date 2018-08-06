Нелюди у Дніпрі зґвалтували, побили та кинули помирати собаку ( фото 18+)



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Їй було страшно, вона не знала що ми прийшли рятувати, - розповіли працівники притулку

Цими вихідними в Дніпрі сталася жахлива подія. У ніч на неділю невідомі молодики познущалися з собакою – зґвалтували, побили та заживо поховали. Люди почули, як собака скавучала та пішли перевірити, що трапилось. Побачивши напівживу та скривавлену тварину вони зателефонували у собачий притулок, спеціалісти якого приїхали та забрали нещасну до себе.

«Все розірвано, опухле, я не хочу навіть уявляти що з нею робили! Вибачте, не можу писати тактовні пости, після того що ми сьогодні побачили, до сих пір трусяться руки, як же її шкода цю дитину ...Мало того що з нею робили, після всього поховали заживо! Ви уявляєте? Кинули в траншею ще й землею присипали. Шок. Подзвонили люди, кажуть собака в ямі лежить і виє. Вночі чули як малолітки лазили по сусідньому покинутому ділянці, шуміли, сміялися, було чутно як скиглить пес. Вирішили що крадуть металобрухт, з ранку пішли перевірити чи цілі двері у сусідів, а там ... а там вона, Юнона (ми дали дівчинці таке ім'я). Лежить в траншеї, тихенько поскулює, вся нижня частина опухла, кров хлюпає з під хвоста. Мухи роєм гудуть, обліпили всю нижню частину. А вона тільки очима водить, на нас дивиться з такою тривогою, хлопці їй було страшно, вона не знала що ми прийшли рятувати ... але навіть не поворухнулася .... тільки очі бігали, бігали злякано», - написали у «Фейсбук» працівники притулку.

Наразі собакою займаються лікарі притулку. Небайдужі люди надсилають гроші на порятунок Юнони, адже собаці ще попереду слід пережити операції та тривале лікування.