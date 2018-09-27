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    Нетаньяху зробив гучну заяву щодо збиття російського Іл-20 в Сирії

    • Розсилка
    Нетаньяху зробив гучну заяву щодо збиття російського Іл-20 в Сирії

    За даними джерел, Нетаньяху після повернення з США планує провести переговори з Путіним

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що катастрофа російського літака Іл-20 в Сирії, в якій РФ звинуватила Ізраїль, може мати серйозніші наслідки.

    Про це він сказав після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, передає телеканал Kan.

    «Катастрофа російського літака може мати більші наслідки», - підкреслив Нетаньяху.

    За даними джерела телеканалу, ізраїльський прем'єр після повернення з США планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, міністерство оборони Росії поклало відповідальність за збиття російського літака Іл-20 в Сирії, яке сталося 17 вересня, на дії ізраїльських військових.

    Газета Haaretz із посиланням на джерела повідомила 26 вересня, що Росія відкинула пропозиції Ізраїлю направити в Москву політиків для врегулювання ситуації після інциденту з російським літаком Іл-20 в Сирії.

    Джерело: 112 Україна

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