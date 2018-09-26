Росія виступила проти приїзду ізраїльської делегації в Москву через збиття Іл-20



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Газета Haaretz із посиланням на джерела повідомила, що в Росію планували приїхати прем'єр-міністр або міністр оборони Ізраїлю

Росія відкинула пропозиції Ізраїлю направити в Москву політиків для врегулювання ситуації після інциденту з російським літаком Іл-20 в Сирії.

Про це повідомляє в середу газета Haaretz із посиланням на джерела.

Зазначається, що спочатку Ізраїль планував відправити до Москви делегацію, яку мав очолити голова Ради національної безпеки Ізраїлю Меїр Бен-Шабат. До складу делегації повинні були увійти представники Армії оборони Ізраїлю та її Генерального штабу. Однак Росія відкинула таку пропозицію.

Як повідомляють кілька джерел газети, розглядалася можливість того, щоб в Москву вирушили прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху або міністр оборони Авігдор Ліберман, щоб «спробувати все залагодити».

Але як наголошує видання, Росія захотіла, щоб «контакти залишилися на професійному рівні між командувачем ВПС Ізраїлю генерал-майором Амікамом Норкиним і російським командувачем військово-повітряними силами Андрієм Юдіним».

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії поклало відповідальність за збиття російського літака Іл-20 в Сирії, яке сталося 17 вересня, на дії ізраїльських військових.

Джерело: РБК-Україна