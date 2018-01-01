Neue Zürcher Zeitung: Ідеал Олімпіади давно зруйнований

У МОК скоро закінчаться претенденти на проведення Ігор, - швейцарське видання

«Російський державний допінг затьмарює початок зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані. Репутація МОК похитнулася як ніколи», - пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung. «Олімпійський рух знаходиться в кризі, і не вперше, - йдеться в статті. - На цей раз криза зачіпає МОК і найвищу цінність, за яку він виступає: довіру.



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За Пхьончханом підуть Токіо і Пекін?

У МОК скоро закінчаться претенденти на проведення Ігор, - швейцарське видання

«Російський державний допінг затьмарює початок зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані. Репутація МОК похитнулася як ніколи», - пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

«Олімпійський рух знаходиться в кризі, і не вперше, - йдеться в статті. - На цей раз криза зачіпає МОК і найвищу цінність, за яку він виступає: довіру. Росія обдурила. Однак замість того, щоб діяти рішуче і усунути країну від Ігор, МОК так забувся, що пішов на малодушний компроміс: Росія буде представлена в Пхьончхані. Правда, без гімну, прапора і спортивних функціонерів, але вона там буде», - пише журналіст.

Існує загроза, що у МОК скоро закінчаться претенденти на проведення Ігор, пише видання. Залишається тільки «втеча на схід»: за Пхьончханом підуть Токіо і Пекін.

«Однак що станеться, якщо довіра до олімпійського руху та далі буде руйнуватися? Якщо у великих медіакомпаній зникне публіка, за допомогою якої вони виправдовують і рефінансують свої інвестиції? Скоро Ігри будуть проводитися тільки в Азії, в Росії або арабських країнах, де не народ, а політична еліта вирішує, претендувати чи на проведення Олімпіади?», - міркує видання.

«Поки ця загроза не є такою гострою», - пише видання. І Швейцарія, і Америка будуть радіти, коли їх уславлені спортсмени змагатимуться в Пхьончхані, «і навіть росіяни будуть радіти, коли їх хокеїсти будуть забивати гол за голом і поспішати назустріч золоту». «Будуть вони це робити під назвою «Росія» або «Олімпійські спортсмени з Росії» - кого це турбує?», - йдеться у статті.

«Ми хочемо і далі вірити в справедливість, благородство, незаплямованість спорту. Тим більше жахається ми сьогодні того, як в героїв, дбайливо оберігаються «бразах святих», раптом викривають сьогодні брехунів і шахраїв», - пише видання.

При цьому МОК підводив нас до реальності довго і ретельно. Камінь за каменем руйнувався ідеальний образ, все більш очевидним ставав масштаб обману, пише видання, нагадуючи про скандал з командою Festina на Тур де Франс в 1998 році, американської лабораторії Balco, яка за допомогою хімічних речовин підганяла половину американської спортивної еліти до рекордних результатів, іспанськийлікар Фуентес, який поліпшував аналізи крові велогонщиків, бігунів на довгі дистанції і футболістів.

«МОК та афілійовані з ним спортивні федерації, ламаючи руки, спостерігали за тим, як ілюзія, на якій будується модель їх організації, розчиняється в повітрі. Зовнішньому світу вони демонстрували жорсткість, однак всередині структури перш за все намагалися обмежити збиток і перечекати проблему. І так робив МОК і недавно в зв'язку з російським допінгом», - зазначає видання.