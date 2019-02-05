Невідомі напали на радіостанцію в Афганістані, є загиблі



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Нападу зазнала редакція мовника Radio Hamsada в місті Талукан Фото: facebook.com/RadioHamsadaFM

Двоє журналістів загинуло під час нападу на радіостанцію

В Афганістані двоє журналістів загинули внаслідок нападу невідомих на радіостанцію на північному сході країни. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомляє телеканал Tolo News.

За даними представника місцевої поліції, нападу зазнала редакція мовника Radio Hamsada в місті Талукан, адміністративному центрі провінції Тахар.

При цьому інші деталі інциденту не повідомляються.

Раніше повідомлялося, що чисельність армії Афганістану за чотири роки значно знизилася. Так на жовтень 2018 року збройні сили країни налічували 308 693 осіб або 87,7% від кількості передбаченої по штату. Це найнижчий показник із січня 2015 року.

Раніше президент Афганістану Ашраф Гані повідомляв, що за час його перебування при владі із 2014 року загинуло до 45 тисяч бійців збройних сил країни або майже по 850 бійців щомісяця.