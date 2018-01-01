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    Невідомі обстріляли з гранатомета будівлю «міноборони» «ДНР»

    Так званий «міністр ДНР» не постраждав, але сильно наляканий
    У четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР». Про це пишуть сайти сепаратистів з посиланням на керівництво терористів. «По будівлі «міноборони ДНР» був зроблений
    • Сьогодні, 20:24
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    Приміщення &laquo;міністерства оборони&raquo; терористичної &laquo;ДНР&raquo;, обстріляне з гранатомета
    Приміщення «міністерства оборони» терористичної «ДНР», обстріляне з гранатомета

    Так званий «міністр ДНР» не постраждав, але сильно наляканий

    У четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР».

    Про це пишуть сайти сепаратистів з посиланням на керівництво терористів.

    «По будівлі «міноборони ДНР» був зроблений постріл з гранатомета. Це сталося о 19:00», - повідомили в командуванні «ДНР».

    За попередніми даними, постраждалих немає.

    У командуванні бойовиків подію охарактеризували як терористичний акт.

    Український волонтер, громадський діяч Роман Сініцин на своїй сторінці в Facebook підтвердив інформацію сепаратистських ЗМІ.

    «У вікно так званого міністра оборони так званої ДНР годину тому залетів не то шмєль не то аглєнь», - написав він.

    За його даними, «міністр не постраждав», але сильно наляканий.

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