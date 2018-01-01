Невідомі обстріляли з гранатомета будівлю «міноборони» «ДНР»

Так званий «міністр ДНР» не постраждав, але сильно наляканий

У четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР». Про це пишуть сайти сепаратистів з посиланням на керівництво терористів. «По будівлі «міноборони ДНР» був зроблений



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Приміщення «міністерства оборони» терористичної «ДНР», обстріляне з гранатомета

Так званий «міністр ДНР» не постраждав, але сильно наляканий

У четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР».

Про це пишуть сайти сепаратистів з посиланням на керівництво терористів.

«По будівлі «міноборони ДНР» був зроблений постріл з гранатомета. Це сталося о 19:00», - повідомили в командуванні «ДНР».

За попередніми даними, постраждалих немає.

У командуванні бойовиків подію охарактеризували як терористичний акт.

Український волонтер, громадський діяч Роман Сініцин на своїй сторінці в Facebook підтвердив інформацію сепаратистських ЗМІ.

«У вікно так званого міністра оборони так званої ДНР годину тому залетів не то шмєль не то аглєнь», - написав він.

За його даними, «міністр не постраждав», але сильно наляканий.