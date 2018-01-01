Невідомі обстріляли з гранатомета будівлю «міноборони» «ДНР»
- Сьогодні, 20:24
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Так званий «міністр ДНР» не постраждав, але сильно наляканий
У четвер, 1 лютого, ввечері у непідконтрольному Україні Донецьку невідомі відкрили вогонь з гранатомета по будівлі так званого «міністерства оборони» самопроголошеної терористичної «ДНР».
Про це пишуть сайти сепаратистів з посиланням на керівництво терористів.
«По будівлі «міноборони ДНР» був зроблений постріл з гранатомета. Це сталося о 19:00», - повідомили в командуванні «ДНР».
За попередніми даними, постраждалих немає.
У командуванні бойовиків подію охарактеризували як терористичний акт.
Український волонтер, громадський діяч Роман Сініцин на своїй сторінці в Facebook підтвердив інформацію сепаратистських ЗМІ.
«У вікно так званого міністра оборони так званої ДНР годину тому залетів не то шмєль не то аглєнь», - написав він.
За його даними, «міністр не постраждав», але сильно наляканий.