«Ні Портнову»: студенти університету ім. Шевченка почали сидячий протест під кабінетом ректора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Активісти заблокували центральний корпус вишу

Студенти та активісти заявили, що заночують у коридорі червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доки з ними не зустрінеться ректор вишу Леонід Губерський.

Протестувальники вимагають не брати на роботу ексзаступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Ректор уже підписав наказ - Портнова взяли на роботу до університету на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету від 1 вересня 2019 року до 30 червня 2020-го.

Спочатку ректор пообіцяв, що зустрінеться з протестувальниками вранці завтра, 21 червня.

«Володимир В'ятрович (директор Українського інституту національної пам'яті) читає лекцію в червоному корпусі. В холі темно. Світло і кондиціонери відімкнули. Ректор буде лише завтра. Студенти лишаються ночувати і чекати на зустріч та на виконання своєї вимоги звільнити Портнова. Історія повторюється», - написала у Facebook нардеп Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що студенти, які проводили акцію проти працевлаштування Андрія Портнова, залишаються на ніч під кабінетом ректора КНУ Леоніда Губерського.

Студенти заявляють, що оголошують сидячий протест до того часу, поки Губерський не відмінить свій указ про призначення Портнова професором кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ.

До студентів долучилися також «Солідарна молодь», молодіжне крило партії «Європейська солідарність», а також представники цієї політичної сили - зокрема, народні депутати Вікторія Сюмар, Андрій Левус та директор Українського інституту національної пам’яті Володимир Вятрович.

«Я бачила з чого починався не один Майдан – з того, що до думки людей перестають прислухатися, що її ігнорують, - і це закінчується революціями, - зазначила Вікторія Сюмар. – Я прийняла для себе рішення залишитись сьогодні зі студентами, яким потрібна підтримка, оскільки на організаторів цієї акції починається здійснювати тиск». Вікторія Сюмар також закликала студентів, викладачів, а також усіх небайдужих підтримати акцію, оскільки «мова йде про честь і репутацію найавторитетнішого вишу країни».

Потім з'явилася інформація, що Губерський приїде до вишу на зустріч сьогодні о 22:00.

Раніше повідомлялося, що ректор Київського національного університету ім. Т.Шевченка Леонід Губерський відновив колишнього заступника глави Адміністрації Президента юриста Андрія Портнова на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету.

Згідно з наказом, Портнов прийнятий на посаду професора і повинен приступити до обов'язків професора з нового навчального року - з 1 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року.