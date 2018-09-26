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    Нідерланди і Австралія хочуть притягнути Росію до відповідальності за MH17

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    Уламки пасажирського літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines біля села Грабово - Нідерланди і Австралія хочуть притягнути Росію до відповідальності за MH17
    Фото: Antonio Bronic / Reuters
    Уламки пасажирського літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines біля села Грабово

    Нідерланди високо цінують співробітництво з Австралією у розслідуванні катастрофи MH17

    Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок обговорив з колегою з Австралії Маріс Пейн ситуацію зі збитим Boeing рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

    Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів.

    Як зазначається, представники двох країн обговорювали притягнення російської сторони до відповідальності в зв'язку з катастрофою.

    «В даний час наші країни перебувають в контакті з російською стороною по дипломатичних каналах», - сказав Блок.

    Він звернув увагу на те, що переговори з цього приводу повинні початися в найближчий час.

    Зазначається, що Нідерланди високо цінують співробітництво з Австралією у розслідуванні катастрофи MH17.

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