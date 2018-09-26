Нідерланди і Австралія хочуть притягнути Росію до відповідальності за MH17
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Фото: Antonio Bronic / Reuters
Уламки пасажирського літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines біля села Грабово
Нідерланди високо цінують співробітництво з Австралією у розслідуванні катастрофи MH17
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок обговорив з колегою з Австралії Маріс Пейн ситуацію зі збитим Boeing рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.
Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів.
Як зазначається, представники двох країн обговорювали притягнення російської сторони до відповідальності в зв'язку з катастрофою.
«В даний час наші країни перебувають в контакті з російською стороною по дипломатичних каналах», - сказав Блок.
Він звернув увагу на те, що переговори з цього приводу повинні початися в найближчий час.
Зазначається, що Нідерланди високо цінують співробітництво з Австралією у розслідуванні катастрофи MH17.