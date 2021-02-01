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    Нідерланди запускають експрес-тестування на Covid-19 за диханням

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    Нідерланди запускають експрес-тестування на Covid-19 за диханням

    Такі тести показують результат уже за декілька хвилин

    У Нідерландах вже з понеділка, 1 лютого, починають впроваджувати експрес-тести, які виявляють коронавірус за диханням людини.

    Такі тести показують результат уже за декілька хвилин, передає NOS.

    «З понеділка в Амстердамі можна буде проводити близько 600 дихальних тестів на день», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що найближчими тижнями цей показник сягне 2500.

    В Амстердамі цю новинку вже наступного тижня використовуватимуть чотири великі пункти тестування.

    Планується, що у найближчі місяці вони також будуть доступні мешканцям інших міст.

    До слова, у Нідерландах створили робота, який здатний опрацювати 20 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус за день і видавати результати в онлайні.

    За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у період з 20 до 26 січня у країні підтверджено 35 635 випадків Covid-19.

    Теги: Нідерланди міст робота коронавірус
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