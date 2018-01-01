Німецька коаліція у своєму договорі згадала про Донбас

У документі йдеться, що Німеччина готова взяти масштабну участь у відбудові Донбасу

Уряд великої коаліції в Німеччині має намір і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і домагатися відновлення її територіальної цілісності. Ці наміри прописані проекті Коаліційного договору Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, а також Соціал-демократична партії, повідомило Укрінформу надійне джерело. «Ми



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У документі йдеться, що Німеччина готова взяти масштабну участь у відбудові Донбасу

Уряд великої коаліції в Німеччині має намір і надалі підтримувати Україну на шляху реформ і домагатися відновлення її територіальної цілісності.

Ці наміри прописані проекті Коаліційного договору Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, а також Соціал-демократична партії, повідомило Укрінформу надійне джерело.

«Ми будемо ангажовано підтримувати Україну в тому, що стосується повного відновлення її територіальної цілісності, зміцнення стабільності і соціального розвитку», - йдеться в 177-сторінковому документі, затвердженому в середу керівниками трьох партій.

У ньому наголошується, що підписанти «очікують і заохочують послідовне здійснення програми реформ в Україні, особливо боротьбу з корупцією з метою всеосяжної модернізації країни».

Майбутній уряд ФРН водночас попереджає, що надаватиме фінансову допомогу на жорстких умовах.

У документі йдеться також, що Німеччина готова взяти масштабну участь у відбудові Донбасу, щойно це зроблять можливим «суттєві кроки по виконанню Мінських домовленостей».

Що стосується самих домовленостей, то Берлін разом із Парижем мають намір продовжувати активно сприяти їх виконанню і домагатися врегулювання конфлікту.

Саме в разі реалізації Мінських угод уряд ФРН «буде готовий зняти антиросійські санкції» і говорити про це зі своїми європейськими партнерами, зазначається в договорі.

У ньому також міститься нагадування про те, що Росія протиправною анексією Криму і «втручанням» на сході України порушила європейський мирний порядок. «Нинішня російська зовнішня політика вимагає від нас особливої уважності і опірності», - йдеться в документі. В основі цього лежить дотримання перемир'я на сході України і відведення всіх важких озброєнь. Примітно, що німецькі партії прописали, що «такий розвиток має забезпечити місія ООН». Україна і Росія ж мають виконати свої зобов'язання щодо Мінських угод.