  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Німецька партія ХСС хоче збереження відносин із Великою Британією

    • Розсилка
    Голова партії ХСС Горст Зеєгофер - Німецька партія ХСС хоче збереження відносин із Великою Британією
    Голова партії ХСС Горст Зеєгофер

    Баварська партія проводить дводенну нараду

    Представники баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) заявляють про те, що виступають за збереження близьких відносин із Великою Британією після її виходу із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідна заява міститься в проекті комюніке, яке остаточно мають схвалити і опублікувати цього четверга.

    В тексті йдеться наступне: «Велика Британія залишається близьким економічним партнером і союзником. Ми рішуче виступаємо проти радикального розриву між ЄС і Великою Британією».

    ХСС є учасником коаліційного уряду і партнером ХДС, який представляє Ангела Меркель. ХСС проводить дводенну нараду біля Берліну. 

    Читайте також
    ЄС Німеччина Ангела Меркель партії Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ