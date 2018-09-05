Німецька партія ХСС хоче збереження відносин із Великою Британією



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Голова партії ХСС Горст Зеєгофер

Баварська партія проводить дводенну нараду

Представники баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) заявляють про те, що виступають за збереження близьких відносин із Великою Британією після її виходу із ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідна заява міститься в проекті комюніке, яке остаточно мають схвалити і опублікувати цього четверга.

В тексті йдеться наступне: «Велика Британія залишається близьким економічним партнером і союзником. Ми рішуче виступаємо проти радикального розриву між ЄС і Великою Британією».

ХСС є учасником коаліційного уряду і партнером ХДС, який представляє Ангела Меркель. ХСС проводить дводенну нараду біля Берліну.