Німецькі автовиробники на дослідах змушували людей нюхати вихлопні гази

Як повідомляється, люди протягом кількох годин повинні були вдихати повітря з різною концентрацією в ньому шкідливої для здоров'я речовини

Німецькі автомобільні компанії стали фігурантами скандалу, пов'язаного з проведенням небезпечних експериментів над людьми. Про це передає «Німецька хвиля». Один з німецьких науково-дослідних інститутів, створений за фінансової підтримки трьох найбільших німецьких автовиробників Volkswagen, BMW і Daimler - проводив досліди на людях для



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Як повідомляється, люди протягом кількох годин повинні були вдихати повітря з різною концентрацією в ньому шкідливої для здоров'я речовини

Німецькі автомобільні компанії стали фігурантами скандалу, пов'язаного з проведенням небезпечних експериментів над людьми.

Про це передає «Німецька хвиля».

Один з німецьких науково-дослідних інститутів, створений за фінансової підтримки трьох найбільших німецьких автовиробників Volkswagen, BMW і Daimler - проводив досліди на людях для того, щоб встановити вплив діоксиду азоту, що виділяється під час роботи дизельних двигунів, на здоров'я людини.

Як повідомляється, в експериментах (з 2012 по 2015 роки) в університетській клініці Ахена брали участь 25 осіб, які попередньо дали згоду на це. Всі вони протягом кількох годин повинні були вдихати повітря з різною концентрацією в ньому шкідливої для здоров'я речовини. За словами представника клініки, такі дослідження дійсно проводилися, однак їх метою було визначення граничних концентрацій діоксиду азоту на робочих місцях.

Раніше газета New York Times повідомляла, що за завданням концерну Volkswagen в Німеччині проводилися аналогічні досліди і на мавпах. Керівництво компанії це заперечує і хоче, щоб цю справу розслідували і покарали винних. В уряді Німеччини виступили з різкою критикою таких практик.

«Досліди над мавпами або навіть над людьми не можна нічим виправдати з етичної точки зору», — сказав представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Він додав, що ці дослідження служать не науці, а виключно PR-цілям.

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