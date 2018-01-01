Українці «зливають» бензин. Ціна росте – споживання падає

Найближчого тижня ціна на бензин зросте щонайменше ще на 50 копійок за літр?

Вартість бензину на заправках за останній тиждень стрімко подорожчала. За даними Консалтингової групи «А-95», лише за одну добу – з 25 до 26 січня – ціни на бензин в окремих мережах автозаправок підскочили на 40 копійок – 1 гривню: А-95 до 31 грн, А-95+ до 32 грн, А-92 до 30 грн. З початку цього тижня ціни підвищилися

Фото: kievvlast.com.ua Ціни на бензин продовжують зростати

Найближчого тижня ціна на бензин зросте щонайменше ще на 50 копійок за літр?

Вартість бензину на заправках за останній тиждень стрімко подорожчала. За даними Консалтингової групи «А-95», лише за одну добу – з 25 до 26 січня – ціни на бензин в окремих мережах автозаправок підскочили на 40 копійок – 1 гривню: А-95 до 31 грн, А-95+ до 32 грн, А-92 до 30 грн. З початку цього тижня ціни підвищилися ще. Українські експерти вказують на дві головні причини здорожчання: вартість нафти на світовому ринку йде вгору, а тим часом курс національної валюти суттєво ослаб. Той факт, що гривня в останні дні почала трохи зміцнюватись, на ринок нафтопродуктів не вплинув. Чому так відбувається і чи розраховувати водіям на зниження вартості палива «Главком» розпитав у галузевих експертів.

Рекордна вартість нафти

Наприкінці минулого року ціни на нафту відновили ріст після невеличкої перерви. Це сталося на тлі повідомлень про скорочення видобутку в Лівії (нижче 1 млн барелів на добу) і зниження товарних запасів нафти у США. Нині спостерігається найвища за останні роки ціна на найпопулярніші марки: якщо влітку 2017 року нафта Brent коштувала $45 за барель, то нині вже більше $70.

Українські експерти подорожчання нафти вважають ключовим фактором, що впливає на внутрішній ринок автомобільного палива. «Ми думали, що пік ціни на нафту ми пережили минулого тижня, а виявляється, що ні. Її вартість продовжує зростати - вже майже $72 за барель», - каже у коментарі «Главкому» аналітик консалтингової компанії Upeco Олександр Сіренко. Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн звертає увагу, що нинішня ціна на нафту є найвищою за останні три роки і вона продовжує зростати, що відповідно впливатиме і на ціну бензину.

Курс гривні

Падіння гривні, яке спостерігалося протягом кількох тижнів, теж далося взнаки. Національна валюта ставить свої рекорди: вона сягнула найнижчого рівня щодо долара за останні три роки - майже 29 грн за $1. Враховуючи те, що імпорт нафтопродуктів здійснюється за долари, трейдери миттєво зреагували на такі події.

«Кожна гривня у курсі валют – це 80 копійок на стенді автозаправної станції. Сумарно нафтова і інфляційна складові з початку грудня додали цінам на пальне десь три гривні. Зараз ринок реалізував потенціал зростання десь на дві гривні. Тобто є ймовірність для подальшого здорожчання», - говорить Сергій Куюн. За словами експерта, не допускати різких коливань на роздрібному ринку бензину вдається через наявність в операторів запасів відносно дешевого пального.

Зі свого боку Нацбанк пояснював знецінення гривні на початку року сезонним фактором, а уряд – зовнішніми виплатами. Так чи інакше минулого тижня НБУ почав зміцнювати гривню. Вона за кілька останніх днів укріпилася на 50-60 копійок у порівнянні з показниками тижневої давнини. Котирування на міжбанку зупинилися на рівні 28,2-28,23 грн за $1. Проте вартість бензину на заправках не припинила підвищуватися, у кращому випадку ціни зафіксувалися на минулотижневому рівні. Зранку 29 січня бензин А-92 в мережі WOG подорожчав до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, дизпаливо - до 30,45 грн/л. На заправках ОККО А-92 зріс до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, А-95+ - до 33,99 грн/т, ДП - до 30,49 грн/л.

Чи може щось вдіяти уряд?

Навіть за умови підвищення цін на нафту є механізми, яким уряд може стабілізувати роздрібні ціни на бензин. Експерти радять вдатися до змін у податковій системі. Сергій Куюн аргументує необхідність змін просто: «Дорогий товар гірше купують». Олександр Сіренко вдається до детальніших пояснень: «У нас ставка акцизу на пальне зафіксована в іноземній валюті, це дуже відчутно для країни, у якої офіційною валютою є гривня. Потрібно цей податок зафіксувати у національній валюті. Бо виходить так, що за будь-якої ціни уряд заробляє податками до бюджету. Це одне питання. Друге – ставка цього податку. Якщо все залишатиметься як і раніше, ринок припинить бути рентабельним, враховуючи зменшення споживання палива».

Якщо ж нині перегляду оподаткування пального не відбуватиметься, курс гривні триматиметься хоча б на поточному рівні, то в найближчій перспективі зниження ціни чекати не варто. «Протягом наступного тижня ми матимемо підвищення вартості бензину на заправках мінімум на 50 копійок тому що той потенціал (до підвищення ціни), який був закладений минулого року, ще не вичерпався», - нагадує Куюн. Це відбуватиметься навіть тоді, якщо припустити, що світова ціна на нафту не зростатиме. У кращому разі роздрібна ціна бензину на українських заправках відреагує на це лише за два-три тижні.

Михайло Глуховський, «Главком»