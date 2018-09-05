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    Німецький політик планує позмагатися за посаду керівника Єврокомісії

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    Манфред Вебер може очолити Єврокомісію - Німецький політик планує позмагатися за посаду керівника Єврокомісії
    Манфред Вебер може очолити Єврокомісію

    Манфреда Вебера вже підтримала Анґела Меркель

    Глава фракції Європейської народної партії (ЄНП) в парламенті ЄС, а також член ХСС Манфред Вебер має намір цієї середи заявити про свої пални боротися за посаду очільника Європейської Комісії в 2019 році, представляючи ЄНП. Про це повідомляє видання EU Observer.

    Перемога Європейської народної партії на виборах до Європейського парламенту в травні наступного року посилить шанси представника ХСС зайняти відповідну посаду. Минулого тижня Анґела Меркель вже підтримала Манфреда Вебера в якості можливого наступника Жана-Клода Юнкера. Із 2014 році в ЄС діє принцип щодо «spitzenkandidat».

    Відповідно до нього кожна політична сила в Європейському парламенті номінує напередодні виборів власного кандидата на посаду глави Європейської комісії. Партія, яка набирає найбільше голосів, має право претендувати на посаду керівника Єврокомісії. 

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