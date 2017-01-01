Німецький суд дозволив продавати «шибениці для Меркель»

Автор ідеї злий на уряд ФРН через те, що він не зміг перевезти в Німеччину батьків дружини-українки, будинок яких був зруйнований на Донбасі

Німецький суд не побачив у продажу «міні-шибениць» жодної крамоли і дозволив подальший продаж «сувенірів». Таке рішення суд землі Саксонія оголосив на цьому тижні після багатьох місяців роздумів. «Ці шибениці являють собою витвір мистецтва, а тому не повинні сприйматися серйозно», - повідомляють про постанову



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Автор ідеї злий на уряд ФРН через те, що він не зміг перевезти в Німеччину батьків дружини-українки, будинок яких був зруйнований на Донбасі

Німецький суд не побачив у продажу «міні-шибениць» жодної крамоли і дозволив подальший продаж «сувенірів».

Таке рішення суд землі Саксонія оголосив на цьому тижні після багатьох місяців роздумів.

«Ці шибениці являють собою витвір мистецтва, а тому не повинні сприйматися серйозно», - повідомляють про постанову суддів ЗМІ.

Йдеться про вироби заввишки 21 см і шириною 10.5 см, вартістю 15 євро, виготовлені в майстерні прихильника антиісламського руху Pegida. Вперше подібні речі з'явилися на демонстраціях руху в Дрездені 2015 року з написами: «Зарезервовано для матусі Меркель», серед «клієнтів» значився і віце-канцлер Зігмар Габріель.

«Йдеться про сатиру. Ніхто нікого тут не збирається вішати», - запевняє творець «сувенірів» Йенс Дебель, який вже продав близько 25 таких виробів.

В одному давньому інтерв'ю Дебель заявив, що спочатку злість на уряд у нього з'явилася після того, як він не зміг перевезти в Німеччину батьків дружини-українки, будинок яких був зруйнований на Донбасі. Уряд, заявив він тоді MDR, визнав війну в Сирії і запросив біженців звідти, а війну в Україні – ні.

Міністерство юстиції ФРН в середу відмовилося коментувати рішення саксонського суду.

Джерело: Укрінформ