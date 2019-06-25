«Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд»: Гриценко ошелешив Вакарчука (відео)



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Після різкої заяви Гриценка Вакарчук декілька секунд мовчав

«Ніякого лайна немає, іде оперування фактами», - заявив Вакарчуку Гриценко

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко порадив голові партії «Голос» Святославу Вакарчуку не йти в політику, якщо він не готовий «оперувати конкретними цифрами і конкретними фактами». При цьому Гриценко різко звернувся до Вакарчука зі словами «нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд».

Інцидент стався 24 червня в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Перепалка Вакарчука з Гриценком сталася після дискусії останнього із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Підсумовуючи розмову політиків, Вакарчук, присутній на ток-шоу, заявив: «І одні, і другі не праві, але замість того, щоб об’єднуватися, вони один одного поливають лайном в ефірі. Оце є стара політика, нам треба прийти, і це змінити. Тому що це вже в печінках стоїть».

Почувши таку заяву Вакарчука, Гриценко в свою чергу сказав йому: «Я хотів би, щоб ви, представляючи партію, яка асоціюється з молоддю, не ставали комуністом».

«Ніякого лайна немає, іде оперування фактами. Коли я вам задаю питання, назвіть параметри бюджету, ви говорите загальні фрази, а я б назвав 200 млрд грн. Зараз була може неприємна для Гройсмана, але по конкретним кредитам розмова. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами і конкретними фактами, вибачте, нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд», - заявив лідер партії «Громадянська позиція».

Після цього Вакарчук декілька секунд мовчав, а потім сказав, звертаючись до Гриценка: «Це ви персонально сказали?».

В свою чергу Гриценко зауважив, що «зараз настільки відповідальний для України момент критичний з фінансами, з усім, що називати предметну дискусію лайном - це недостойно громадського діяча».

Нагадаємо, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.