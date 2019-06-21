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    Політика

    ЦВК опублікувала виборчий список партії «Голос»

    • Розсилка
    Вакарчук представив свою команду - ЦВК опублікувала виборчий список партії «Голос»
    Вакарчук представив свою команду
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На сайт Центрвиборчкому з’явився офіційний список кандидатів від партії «Голос»

    Партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

    Нагадаємо, партія «Голос» подала документи в ЦВК 14 червня. Зареєстрували її 18 червня.

    Як повідомляли в партії, середній вік виборчого списку «Голосу» - 37,5 року.  Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку.

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    Список кандидатів в депутати від «Голосу»:

    1. Вакарчук Святослав Іванович
    2. Клименко Юлія Леонідівна
    3. Рудик Кіра Олександрівна
    4. Железняк Ярослав Іванович
    5. Устінова Олександра Юріївна
    6. Макаров Олег Анатолійович
    7. Юрчишин Ярослав Романович
    8. Рахманін Сергій Іванович
    9. Бобровська Соломія Анатоліївна
    10. Стефанишина Ольга Анатоліївна
    11. Курдидик Олександр Олександрович
    12. Цабаль Володимир Володимирович
    13. Осадчук Андрій Петрович
    14. Костенко Роман Васильович
    15. Лозинський Роман Михайлович
    16. Совсун Інна Романівна
    17. Василенко Леся Володимирівна
    18. Умєров Рустем Енверович
    19. Свідерська Аліна Валеріївна
    20. Шараськін Андрій Андрійович
    21. Сівірін Олексій Станіславович
    22. Хлапук Максим Миколайович
    23. Гевко Андрій Євгенович
    24. Примаченко Іван Олександрович
    25. Кухта Павло Андрійович
    26. Ташева Таміла Равілівна
    27. Давидюк Микола Іванович
    28. Супрун Роман Григорійович
    29. Дворецька Олександра Миколаївна
    30. Притула Сергій Дмитрович
    31. Сорока Катерина Олегівна
    32. Ключковська Ярина Юріївна
    33. Романович Дмитро Олегович
    34. Розлуцька Анастасія Богданівна
    35. Соколов Юрій Миколайович
    36. Гвоздович Юлія Орестівна
    37. Закапко Олег Васильович
    38. Борняков Олександр Сергійович
    39. Венгер Володимир Миколайович
    40. Жеганський Віталій Володимирович
    41. Бугай Юрій Олексійович
    42. Бабинець Юрій Миколайович
    43. Семеніхін Володимир Олександрович
    44. Гарасим Ярослав Іванович
    45. Туркевич Ростислав Юрійович
    46. Безвершенко Юлія Василівна
    47. Іванченко Олена Вікторівна
    48. Панкевич Богдан Романович
    49. Адамович Сергій Васильович
    50. Войтенко Марина Петрівна
    51. Городчаніна Юлія Валеріївна
    52. Шульженко Максим Костянтинович
    53. Пшенічка Паул Францович
    54. Зайцев Вячеслав Олексійович
    55. Денисюк Роман Віталійович
    56. Яремко Богдан Іванович
    57. Левандовський Віктор Сергійович
    58. Яремчук Валентина Сергіївна
    59. Світлик Юрій Юрійович
    60. Орищенко Роман Михайлович
    61. Калініченко Богдан Юрійович
    62. Максименко Олександр Віталійович
    63. Запорожан Андрій Вікторович
    64. Виговський Микола Юрійович
    65. Соколовська Алла Іванівна
    66. Остапчук Роман Анатолійович
    67. Балдук Анна Олексіївна
    68. Сорока Віктор Петрович
    69. Коляда Денис Анатолійович
    70. Бек Ірина Володимирівна
    71. Курбанов Артур Гюльмагомедович
    72. Жук Костянтин Олександрович
    73. Саідахметов Ділявер Сейтмамутович
    74. Таранцова Ганна Вікторівна
    75. Сомов Олександр Олегович
    76. Якубович Михайло Михайлович
    77. Мосенко Володимир Олександрович
    78. Шехлович Андріана Михайлівна
    79. Паєвська Юлія Георгіївна
    80. Олійник Дмитро Григорович
    81. Грай Марина Петрівна
    82. Ільницький Сергій Володимирович
    83. Винар Ростислав Любомирович
    84. Леськів Юрій Омелянович
    85. Буроменська Наталія Любомирівна
    86. Бучнєв Сергій Вікторович
    87. Шпилик Світлана Василівна
    88. Куриляк Олексій Миколайович
    89. Тиркало Юрій Євгенійович
    90. Храпський Ярослав Дмитрович
    91. Денисенко Олександр Васильович
    92. Гоцький Сергій Миколайович
    93. Дубецький Андрій Іванович
    94. Максимчук Олег Анатолійович
    95. Мальон Лілія Володимирівна
    96. Сорока Микола Іванович
    97. Стельмашов Артем Кирилович
    98. Гриб Віталій Вячеславович
    99. Манухіна Анна Андріївна
    100. Мурин Юрій Михайлович
    101. Гевци Ігор Євгенович
    102. Полонський Дмитро Олександрович
    103. Марусяк Олександр Васильович
    104. відсутній запис
    105. Черванчук Сергій Анатолійович
    106. Безпалюк Віталій Анатолійович
    107. Миклащук Ігор Миколайович
    108. Матвійшин Андрій Богданович
    109. Тасліцький Герман Ігорович
    110. Студілко Максим Анатолійович
    111. Миц Роман Богданович
    112. Яцик Віктор Анатолійович
    113. Піскун Роман Анатолійович
    114. Шургот Ярослав Михайлович
    115. Маківничук Марія Іванівна
    116. Щур Сергій Анатолійович
    117. Гінкул Андрій Георгійович
    118. Яворська Неля Ігорівна
    119. Ливинський Володимир Федорович
    120. Любченко Павло Миколайович
    121. Белейканич Олег Іштванович
    122. Іванцов Сергій Вікторович
    123. Маслінков Валентин Олександрович
    124. Гаврищук Андрій Олександрович
    125. Костишин Віталій Іванович
    126. Мусієнко Галина Костянтинівна
    127. Жолобова Інна Олександрівна
    128. Бігус Микола Богданович
    129. Мороз Ольга Богданівна
    130. Коров’янко Віктор Володимирович
    131. Коломієць Андрій Олегович
    132. Попович Олексій Дементійович
    133. Шевцов Олександр Артурович
    134. Жукова Вікторія Вадимівна
    135. Лівель Ольга Олександрівна
    136. Васильєв Олександр Іванович
    137. Кобалія Дмитро Русланович
    138. Онофрійчук Юлія Миколаївна
    139. Чесноков Валентин Володимирович
    140. Ведмеденко Юлія Василівна
    141. Дякович Вероніка Михайлівна
    142. Левенок Марина Василівна
    143. Таран Сергій Євгенович
    144. Товпига Олександр Євгенович
    145. Луцишин Олег Орестович
    146. Кулакевич Анастасія Федорівна
    147. Поліщук Дмитро Анатолійович
    148. Каназірський Олександр Васильович
    149. Твердохліб Дмитро Валентинович
    150. Броніцька Юлія Михайлівна
    151. Варшава Віктор Миколайович
    152. Степаненко Дмитро Леонідович
    153. Федоришин Христина Іванівна
    154. Сулейманов Ібрагім Талятович
    155. Мініна Валентина Володимирівна
    156. Лівак Людмила Вікторівна
    157. Лєщенко Андрій Володимирович
    158. Павлова Оксана Ігорівна
    159. Каспрук Віталій Ігорович
    160. Господарик Микола Михайлович
    161. Гомонай Павло Васильович
    162. Романюк Михайло Зіновійович
    163. Погромський Віктор Олександрович
    164. В’юн Віталій Анатолійович
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    167. Гілка Євген Олександрович
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    170. Йосипчук Орест Васильович
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    172. Ключник Олег Володимирович
    173. Ярема Володимир Ігорович
    174. Матяшенко Віта Валентинівна
    175. Іскімжі Іван Костянтинович
    176. Станіслав Миколайович

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