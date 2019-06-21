ЦВК опублікувала виборчий список партії «Голос»
Вакарчук представив свою команду
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
На сайт Центрвиборчкому з’явився офіційний список кандидатів від партії «Голос»
Партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.
Нагадаємо, партія «Голос» подала документи в ЦВК 14 червня. Зареєстрували її 18 червня.
Як повідомляли в партії, середній вік виборчого списку «Голосу» - 37,5 року. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому — 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку.
Читайте також
Список кандидатів в депутати від «Голосу»:
- Вакарчук Святослав Іванович
- Клименко Юлія Леонідівна
- Рудик Кіра Олександрівна
- Железняк Ярослав Іванович
- Устінова Олександра Юріївна
- Макаров Олег Анатолійович
- Юрчишин Ярослав Романович
- Рахманін Сергій Іванович
- Бобровська Соломія Анатоліївна
- Стефанишина Ольга Анатоліївна
- Курдидик Олександр Олександрович
- Цабаль Володимир Володимирович
- Осадчук Андрій Петрович
- Костенко Роман Васильович
- Лозинський Роман Михайлович
- Совсун Інна Романівна
- Василенко Леся Володимирівна
- Умєров Рустем Енверович
- Свідерська Аліна Валеріївна
- Шараськін Андрій Андрійович
- Сівірін Олексій Станіславович
- Хлапук Максим Миколайович
- Гевко Андрій Євгенович
- Примаченко Іван Олександрович
- Кухта Павло Андрійович
- Ташева Таміла Равілівна
- Давидюк Микола Іванович
- Супрун Роман Григорійович
- Дворецька Олександра Миколаївна
- Притула Сергій Дмитрович
- Сорока Катерина Олегівна
- Ключковська Ярина Юріївна
- Романович Дмитро Олегович
- Розлуцька Анастасія Богданівна
- Соколов Юрій Миколайович
- Гвоздович Юлія Орестівна
- Закапко Олег Васильович
- Борняков Олександр Сергійович
- Венгер Володимир Миколайович
- Жеганський Віталій Володимирович
- Бугай Юрій Олексійович
- Бабинець Юрій Миколайович
- Семеніхін Володимир Олександрович
- Гарасим Ярослав Іванович
- Туркевич Ростислав Юрійович
- Безвершенко Юлія Василівна
- Іванченко Олена Вікторівна
- Панкевич Богдан Романович
- Адамович Сергій Васильович
- Войтенко Марина Петрівна
- Городчаніна Юлія Валеріївна
- Шульженко Максим Костянтинович
- Пшенічка Паул Францович
- Зайцев Вячеслав Олексійович
- Денисюк Роман Віталійович
- Яремко Богдан Іванович
- Левандовський Віктор Сергійович
- Яремчук Валентина Сергіївна
- Світлик Юрій Юрійович
- Орищенко Роман Михайлович
- Калініченко Богдан Юрійович
- Максименко Олександр Віталійович
- Запорожан Андрій Вікторович
- Виговський Микола Юрійович
- Соколовська Алла Іванівна
- Остапчук Роман Анатолійович
- Балдук Анна Олексіївна
- Сорока Віктор Петрович
- Коляда Денис Анатолійович
- Бек Ірина Володимирівна
- Курбанов Артур Гюльмагомедович
- Жук Костянтин Олександрович
- Саідахметов Ділявер Сейтмамутович
- Таранцова Ганна Вікторівна
- Сомов Олександр Олегович
- Якубович Михайло Михайлович
- Мосенко Володимир Олександрович
- Шехлович Андріана Михайлівна
- Паєвська Юлія Георгіївна
- Олійник Дмитро Григорович
- Грай Марина Петрівна
- Ільницький Сергій Володимирович
- Винар Ростислав Любомирович
- Леськів Юрій Омелянович
- Буроменська Наталія Любомирівна
- Бучнєв Сергій Вікторович
- Шпилик Світлана Василівна
- Куриляк Олексій Миколайович
- Тиркало Юрій Євгенійович
- Храпський Ярослав Дмитрович
- Денисенко Олександр Васильович
- Гоцький Сергій Миколайович
- Дубецький Андрій Іванович
- Максимчук Олег Анатолійович
- Мальон Лілія Володимирівна
- Сорока Микола Іванович
- Стельмашов Артем Кирилович
- Гриб Віталій Вячеславович
- Манухіна Анна Андріївна
- Мурин Юрій Михайлович
- Гевци Ігор Євгенович
- Полонський Дмитро Олександрович
- Марусяк Олександр Васильович
- відсутній запис
- Черванчук Сергій Анатолійович
- Безпалюк Віталій Анатолійович
- Миклащук Ігор Миколайович
- Матвійшин Андрій Богданович
- Тасліцький Герман Ігорович
- Студілко Максим Анатолійович
- Миц Роман Богданович
- Яцик Віктор Анатолійович
- Піскун Роман Анатолійович
- Шургот Ярослав Михайлович
- Маківничук Марія Іванівна
- Щур Сергій Анатолійович
- Гінкул Андрій Георгійович
- Яворська Неля Ігорівна
- Ливинський Володимир Федорович
- Любченко Павло Миколайович
- Белейканич Олег Іштванович
- Іванцов Сергій Вікторович
- Маслінков Валентин Олександрович
- Гаврищук Андрій Олександрович
- Костишин Віталій Іванович
- Мусієнко Галина Костянтинівна
- Жолобова Інна Олександрівна
- Бігус Микола Богданович
- Мороз Ольга Богданівна
- Коров’янко Віктор Володимирович
- Коломієць Андрій Олегович
- Попович Олексій Дементійович
- Шевцов Олександр Артурович
- Жукова Вікторія Вадимівна
- Лівель Ольга Олександрівна
- Васильєв Олександр Іванович
- Кобалія Дмитро Русланович
- Онофрійчук Юлія Миколаївна
- Чесноков Валентин Володимирович
- Ведмеденко Юлія Василівна
- Дякович Вероніка Михайлівна
- Левенок Марина Василівна
- Таран Сергій Євгенович
- Товпига Олександр Євгенович
- Луцишин Олег Орестович
- Кулакевич Анастасія Федорівна
- Поліщук Дмитро Анатолійович
- Каназірський Олександр Васильович
- Твердохліб Дмитро Валентинович
- Броніцька Юлія Михайлівна
- Варшава Віктор Миколайович
- Степаненко Дмитро Леонідович
- Федоришин Христина Іванівна
- Сулейманов Ібрагім Талятович
- Мініна Валентина Володимирівна
- Лівак Людмила Вікторівна
- Лєщенко Андрій Володимирович
- Павлова Оксана Ігорівна
- Каспрук Віталій Ігорович
- Господарик Микола Михайлович
- Гомонай Павло Васильович
- Романюк Михайло Зіновійович
- Погромський Віктор Олександрович
- В’юн Віталій Анатолійович
- Бімбірайте Наталя-Дануте Антано
- Сопін Артем Станіславович
- Гілка Євген Олександрович
- Дремлюга Юрій Сергійович
- Магда Максим Анатолійович
- Йосипчук Орест Васильович
- Пастушенко Олександр Анатолійович
- Ключник Олег Володимирович
- Ярема Володимир Ігорович
- Матяшенко Віта Валентинівна
- Іскімжі Іван Костянтинович
- Станіслав Миколайович
Читайте також: Кого Вакарчук веде у парламент по мажоритарці?