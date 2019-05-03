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    НКРЕКП хоче півмільярда гривень зарплатні на 2020 рік

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    Засідання&nbsp;Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - НКРЕКП хоче півмільярда гривень зарплатні на 2020 рік
    Засідання Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

    На минулому тижні Нацкомісія затвердила проект свого бюджету на наступний рік і опублікувала його для обговорення

    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробила проект кошторису на 2020 рік, за яким пропонує виділити 459,2 млн грн на заробітні плати своїм працівникам.

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    У той час загальна сума надходжень має скласти 491,7 млн грн.

    Близько 23 млн грн має піти на оплату товарів та послуг, на комуналку та електроенергію - майже 3,5 млн, інші видатки - 4,7 млн грн 

    Фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду держбюджету внесків на регулювання, які сплачуються компаніями зі сфери енергетики та комунальних послуг.

    У 2018 році сума коштів, що надійшла із спецфонду бюджету, склала  396,2 млн грн.

    Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує директиви ЄС та норми Третього енергопакета ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського союзу в 2019 році. 

     

     

     

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