НКРЕКП хоче півмільярда гривень зарплатні на 2020 рік



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Засідання Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

На минулому тижні Нацкомісія затвердила проект свого бюджету на наступний рік і опублікувала його для обговорення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розробила проект кошторису на 2020 рік, за яким пропонує виділити 459,2 млн грн на заробітні плати своїм працівникам.

У той час загальна сума надходжень має скласти 491,7 млн грн.

Близько 23 млн грн має піти на оплату товарів та послуг, на комуналку та електроенергію - майже 3,5 млн, інші видатки - 4,7 млн грн

Фінансування НКРЕКП здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду держбюджету внесків на регулювання, які сплачуються компаніями зі сфери енергетики та комунальних послуг.

У 2018 році сума коштів, що надійшла із спецфонду бюджету, склала 396,2 млн грн.

Як повідомлялося, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, що імплементує директиви ЄС та норми Третього енергопакета ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від Європейського союзу в 2019 році.