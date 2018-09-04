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    Нова 20-гривнева купюра з’явиться в обігу наприкінці вересня

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    Нова 20-гривнева купюра з’явиться в обігу наприкінці вересня

    Новими банкнотами НБУ заміщатиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року

    Національний банк України 25 вересня вводить в обіг банкноту номіналом 20 грн нового зразка, повідомляє НБУ на сайті.

    «Новими банкнотами НБУ заміщатиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року. Банкноти зразка 2003 і 2018 років перебуватимуть в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові», - інформує Нацбанк.

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    Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім виключити спроби шахраїв підробити банкноти. «Система захисту банкнот має високий рівень і співвідноситься з рівнями систем захисту провідних валют світу. При цьому кількість вилучених підробок національної валюти стабільно низька.

    Наприклад, у 2017 році з обігу вилучено лише 126 фальшивих банкнот номіналом 20 грн», - зазначили в центробанку.

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