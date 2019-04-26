Нове укриття над ЧАЕС ввели у режим пробної експлуатації



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Нове укриття над ЧАЕС ввели у режим пробної експлуатації Фото: Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»

Дослідно-промислова експлуатація триватиме не більше 1 року

Новий безпечний конфайнмент (НБК) над зруйнованим енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС переведено у режим пробної експлуатації.

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з управління Зоною відчуження у Facebook.

«22 квітня новий безпечний конфайнмент переведено у режим пробної експлуатації. Під час пробної експлуатації практично все обладнання і системи НБК працюватимуть у проектному режимі протягом 72 годин. Завдання пробної експлуатації — переконатися, що усе обладнання та устаткування виконує свої функції. Крім цього, робота у такому режимі дозволить перевірити рівень кваліфікації, отриманий персоналом ДСП ЧАЕС при навчанні», - йдеться у повідомленні.

Тема випробувань протягом пробної експлуатації — умовне проведення демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття».

На першому етапі пробної експлуатації проводилося тренування з системою основних кранів (СОК): переміщення візків з мостових кранів у гаражі технічного обслуговування (північний і південний гараж).

Під час другого дня випробувань пройшла інспекція підкранових балок СОК і тренування з переміщенням двох кранів (західного і східного) над дахом об'єкта «Укриття». Після цього було проведено симуляцію демонтажу, підйому і переміщення на майданчик тимчасового зберігання металевої ферми, встановленої при проведенні заходів зі стабілізації «Укриття».

На завершальному етапі пробної експлуатації на майданчику тимчасового складування буде виконано операції щодо поводження з умовно доставленою фермою: фрагментація, дезактивація, завантаження в контейнер, характеризація твердих радіоактивних відходів (ТРО), завантаження контейнера в контейнеровоз і переміщення його на промисловий комплекс з переробки ТРО.

Після проведення пробної експлуатації проект перейде до етапу дослідно-промислової експлуатації. Для цього ЧАЕС має отримати відповідний дозвіл на підставі документів, які будуть складені за результатами пробної експлуатації. Дослідно-промислова експлуатація триватиме не більше 1 року.

Після цього ЧАЕС отримає ліцензію і перейде до експлуатації НБК і демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття».