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    Новим прем’єром Великої Британії став Боріс Джонсон

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    <p>Боріс Джонсон - колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії</p> - Новим прем’єром Великої Британії став Боріс Джонсон

    Боріс Джонсон - колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Великої Британії

    Головним суперником Джонсона був чинний глава британського МЗС Джеремі Хант

    У Великій Британії обрали нового прем’єр-міністра – ним стане Боріс Джонсон. Це колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ країни.

    Голосування за кандидатів на посаду нового прем’єра проходило серед 160 тисяч членів Консервативної партії.

    Результати голосування стали відомі у вівторок, 23 липня. Головним суперником Джонсона був чинний глава МЗС Джеремі Хант.

    За Джонсона виборці віддали 92 тисячі 153 голоси (66%), за Ханта вдвічі менше – 46 тисяч 656 (34%).

    Раніше повідомлялося, що однопартійці вимагають від Боріса Джонсона відмовитися від розгляду ідеї щодо можливості виходу із ЄС без угоди. В іншому випадку консерватори погрожують Джонсону поставити під сумнів його прем’єрство.

    Джерело: 24 канал

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