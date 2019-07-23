Консерватори вимагають від Боріса Джонсона відмовитися від ідеї виходу Британії із ЄС без угоди



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Окремі консерватори готові до уряду національної єдності із лейбористами для попередження виходу із ЄС без угоди

Однопартійці головного претендента на посаду прем’єр-міністра Великої Британії вимагають від Боріса Джонсона відмовитися від розгляду ідеї щодо можливості виходу із ЄС без угоди. В іншому випадку консерватори погрожують Джонсону поставити під сумнів його прем’єрство.

Щонайменше три урядовці – Філіп Хаммонд, Девід Гаук і Рорі Стюарт – заявили про можливість відставки, пише британське видання The Guardian.

Алан Данкан, який вчора пішов із МЗС, запропонував провести екстрені дебати в Палаті громад щодо питань виходу із ЄС. Дана пропозиція, яка була відхилена спікером Палати громад, розглядається як сигнал майбутньої неспроможності Боріса Джонсона об’єднати Консервативну партію навколо свого бачення щодо виходу із ЄС. Такі заяви можуть потенційно створити проблеми для Терези Мей, яка відповідно до британських законів має рекомендувати королеві нового претендента на посаду прем’єр-міністра країни після завершення голосування членів Консервативної партії.

Скептики із середовища Консервативної партії готові дати Борісу Джонсону час до кінця літа, щоб він розвіяв їх сумніви. Опозиціонери серед депутатів-консерваторів будуть спостерігати за новими призначеннями і тим, чи зможе новий прем’єр запропонувати альтернативний шлях виходу із ЄС, який при цьому не призведе до виходу без угоди.

В противному разі скептики готові до створення уряду національної єдності із опозиційною Лейбористською партією. Мова йде про щонайменше 42 депутатів-консерваторів.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії члени Консервативної партії завершили голосування за нового лідера партії, який також стане прем’єр-міністром країни.

Зараз ведеться підрахунок голосів. Для перемоги кандидату необхідно набрати більше 50% голосів. Ім'я переможця виборів оголосять у вівторок о 12:00 за місцевим часом.