Новинський вважає, що Порошенко посилює наступ на УПЦ МП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як заявив Новинський, персональними атаками, такими як на митрополита УПЦ МП Павла, влада не обмежується

Глава фракції «Опозиційного блоку» Вадим Новинський заявив, що президент Петро Порошенко посилює наступ на Українську православну церкву.

Про це він написав 30 листопада у соцмережі Facebook.

«Сьогодні о 8 ранку СБУ і прокуратура за підтримки спецназу почали обшуки в заміському підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Чиниться тиск на намісника Лаври митрополита Павла. Слідчі дії здійснюються в рамках абсолютно пустої, явно сфабрикованої справи», - повідомив Новинський.

І владика Павло не єдиний, хто зараз зазнає переслідувань, відзначає він. «В останні тижні ми спостерігаємо безпрецедентний тиск правоохоронців на священство нашої Матері Церкви - з однією метою - зробити зраду і перейти з канонічної Української Православної Церкви в створювану адміністрацією президента, так звану «церкву Порошенка». Ведуться «розмови», заводяться справи. Я впевнений, що всі ці справи повністю розваляться ще на досудовій стадії, як і сотні, якщо не тисячі інших сфабрикованих владою справ проти людей, незручних владі і людей, які опонують владі», - пише політик.

Але, на думку Новинського, такими персональними атаками влада не обмежується. Так зазначає він, на вимогу Міністерства культури, вже кілька днів як розпочатий сумнівний з точки зору закону опис майна Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Описують все, в тому числі мощі святих.

«Позавчора на своєму засіданні уряд прийняв безпрецедентне за ступенем беззаконня рішення - відібрати в Української Православної Церкви та братії Почаївської Свято-Успенської Лаври комплекс храмових споруд - Троїцький і Успенський собори, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. Тобто практично всю Лавру. Кабінет міністрів посилається на таке ж незаконне рішення Міністерства юстиції, тижнем раніше, 23 листопада, яке відмінило в односторонньому порядку перереєстрацію права користування УПЦ комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври через нібито помилки колишнього реєстратора. Стає зрозуміло, що задуманий і, на щастя, лише частково реалізований воєнний стан однією зі своїх цілей може мати безпроблемне захоплення храмів і майна УПЦ, аж до захоплення Лавр, Почаївської та Печерської. Адже режим воєнного часу, на думку його ініціаторів, дозволив би легко розправитися з будь-якими спробами прихожан захистити свої храми і свої Лаври», - зазначив глава фракції «Опозиційного блоку».

Слава Богу, пише політик, план Порошенка практично провалився - хоча загроза на тих територіях, де воєнний стан все-таки було введено на 30 днів, як і раніше зберігається.

«Ну, а щодо самого «наступу Порошенка» скажу - Лаври, монастирі і храми, належали, належать і належатимуть нашій Матері Церкві. Безбожники після 1917 року, які тимчасово відняли їх у православних, і записали на себе, вже заплатили за це, канувши у небуття, така ж доля чекає і їх ідейних послідовників в особі Порошенка і його оточення. Православний народ України, а нас десятки мільйонів, буде захищати свої святині усіма законними способами, і не дозволить остаточно розколоти православ'я на нашій землі на догоду політичним технологіям Порошенка», - підсумував Новинський.