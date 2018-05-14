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    Новий прем'єр Малайзії просить людей дарувати уряду квіти і їжу

    • Сьогодні, 07:59
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    Махатхір Мохамад заявив, що в новому уряді корупції не буде
    Махатхір Мохамад заявив, що в новому уряді корупції не буде

    Мохамад оголосив про створення «Антикорупційного руху»

    Новообраний прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад закликав народ країни дарувати міністрам і функціонерам нового уряду тільки квіти і продукти харчування

    Про це повідомляє The Star.

    «Я вдячний усім, хто підтримав нашу коаліцію під час виборчої кампанії своїми пожертвами. Але тепер час пожертвувань скінчилося, і я закликаю всіх тих, хто хоче висловити свою підтримку новому уряду подарунками, відтепер дарувати міністрам і чиновникам уряду тільки квіти і продукти харчування», - заявив прем'єр у зверненні до нації.

    Він додав, що хоче бути впевненими з самого початку, що в новому уряді корупції не буде.

    Мохамад оголосив про створення «Антикорупційного руху», завданням якого стане боротьба з корупційними явищами на всіх рівнях державного апарату.

    Нагадаємо, у Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.

    Малайзія продукти політика
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