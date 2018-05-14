Новий прем'єр Малайзії просить людей дарувати уряду квіти і їжу
- Сьогодні, 07:59
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Мохамад оголосив про створення «Антикорупційного руху»Новообраний прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад закликав народ країни дарувати міністрам і функціонерам нового уряду тільки квіти і продукти харчування
Про це повідомляє The Star.
«Я вдячний усім, хто підтримав нашу коаліцію під час виборчої кампанії своїми пожертвами. Але тепер час пожертвувань скінчилося, і я закликаю всіх тих, хто хоче висловити свою підтримку новому уряду подарунками, відтепер дарувати міністрам і чиновникам уряду тільки квіти і продукти харчування», - заявив прем'єр у зверненні до нації.
Він додав, що хоче бути впевненими з самого початку, що в новому уряді корупції не буде.
Мохамад оголосив про створення «Антикорупційного руху», завданням якого стане боротьба з корупційними явищами на всіх рівнях державного апарату.
Нагадаємо, у Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.