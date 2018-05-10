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    У Малайзії призначили найстарішого прем’єра світу

    • Вчора, 22:47
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    Мохамад Махатхір став найстарішим обраним лідером у світі
    Мохамад Махатхір став найстарішим обраним лідером у світі

    Махатхір Мохамад уже очолював уряд Малайзії – з 1981 по 2003 роки

    У Малайзії прем’єр-міністром призначили 92-річного Мохамада Махатхіра. Він став найстарішим обраним лідером у світі.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Опозиційний альянс Махатхіра за підсумками виборів отримав більшість у парламенті. Це відбулося вперше з моменту здобуття країною незалежності в 1957 роції», - йдеться у повідомленні.

    За підсумками виборів опозиційному «Альянсу надії» дістався 121 мандат зі 222.

    Раніше «Альянс надії» пообіцяв не переслідувати коаліцію «Національний фронт», що правила в країні 60 років, і її лідера, колишнього прем'єр-міністра Наджиба Разака, якого підозрюють у корупції і розкраданні бюджетних коштів. Сам Разак після виборів заявив, що він приймає «волю народу».

    Махатхір Мохамад уже очолював уряд Малайзії – з 1981 по 2003 роки. Після перемоги на парламентських виборах він назвав своєю метою відновлення верховенства закону в країні.

    Свобода радіо
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