Новий рік з душком, але із зіркою: в Росії зліпили ялинку з гною
- Вчора, 05:29
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Росіянин прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зіркуУ Росії до Нового року зробили триметрову святкову ялинку з гною.
Про це повідомляє ykt.ru.
Автором скульптури став житель Якутії Михайло Боппосов. Росіянин навіть прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку.
Раніше Боппосов вже відзначився ліпленням з такого специфічного матеріалу. Він уже ліпив символи минулих років – змію, козу, мавпу і півня.
На черзі символ 2018 року – собака.
Нагадаємо, цього року в Москві перед Новим роком з'явились у продажу незвичні прикраси для ялинки. Набір з чотирьох кульок, на яких зображені різні види військової техніки, назвали «Наші традиції».
Комплект прикрас із зображенням танку, бронетранспортера, літака та гелікоптера коштує 30 євро.