Новий рік з душком, але із зіркою: в Росії зліпили ялинку з гною

Росіянин прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку

У Росії до Нового року зробили триметрову святкову ялинку з гною. Про це повідомляє ykt.ru. Автором скульптури став житель Якутії Михайло Боппосов. Росіянин навіть прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку. Раніше Боппосов вже відзначився ліпленням з такого специфічного матеріалу. Він уже ліпив символи минулих років – змію, козу,



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Росіянин прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку

У Росії до Нового року зробили триметрову святкову ялинку з гною.

Про це повідомляє ykt.ru.

Автором скульптури став житель Якутії Михайло Боппосов. Росіянин навіть прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку.

Раніше Боппосов вже відзначився ліпленням з такого специфічного матеріалу. Він уже ліпив символи минулих років – змію, козу, мавпу і півня.

На черзі символ 2018 року – собака.

Нагадаємо, цього року в Москві перед Новим роком з'явились у продажу незвичні прикраси для ялинки. Набір з чотирьох кульок, на яких зображені різні види військової техніки, назвали «Наші традиції».

Комплект прикрас із зображенням танку, бронетранспортера, літака та гелікоптера коштує 30 євро.