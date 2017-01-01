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    Новий рік з душком, але із зіркою: в Росії зліпили ялинку з гною

    Росіянин прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку
    У Росії до Нового року зробили триметрову святкову ялинку з гною. Про це повідомляє ykt.ru. Автором скульптури став житель Якутії Михайло Боппосов. Росіянин навіть прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку. Раніше Боппосов вже відзначився ліпленням з такого специфічного матеріалу. Він уже ліпив символи минулих років – змію, козу,
    • Вчора, 05:29
    • Розсилка

    Росіянин прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку

    У Росії до Нового року зробили триметрову святкову ялинку з гною.

    Про це повідомляє ykt.ru.

    Автором скульптури став житель Якутії Михайло Боппосов. Росіянин навіть прикрасив саморобну ялинку і наверх поставив зірку.

    Раніше Боппосов вже відзначився ліпленням з такого специфічного матеріалу. Він уже ліпив символи минулих років – змію, козу, мавпу і півня.

    На черзі символ 2018 року – собака. 

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    Новий рік з душком, але із зіркою: в Росії зліпили ялинку з гною
    Новий рік з душком, але із зіркою: в Росії зліпили ялинку з гною

    Нагадаємо, цього року в Москві перед Новим роком з'явились у продажу незвичні прикраси для ялинки. Набір з чотирьох кульок, на яких зображені різні види військової техніки, назвали «Наші традиції».

    Комплект прикрас із зображенням танку, бронетранспортера, літака та гелікоптера коштує 30 євро.

    Росія новорічні свята
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