Новий спалах кору: за тиждень в Україні захворіли майже 800 людей



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З початку року на кір захворіли 28 889 людини — 11 738 дорослих і 17 151 дітей

Протягом тижня (7-14 серпня) на кір в Україні захворіла 771 людина, з них 444 дитини. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

«За 32-й тиждень 2018 року на кір захворіли 771 людей — 327 дорослих і 444 дитини», — сказано у повідомленні.

З початку року на кір захворіли 28 889 людини — 11 738 дорослих і 17 151 дітей.

Найбільше людей захворіли на кір у Львівській (всього 5634 людини: 1773 дорослих і 3861 дитина), Закарпатській (всього 2956 людей: 551 дорослий і 2405 дітей), Івано-Франківській (всього 2702 людини: 774 дорослих і 1 928 дітей), Одеській (всього 2284 людей: 1150 дорослих і 1134 дитини), місті Києві (всього 1986 людей: 1230 дорослих і 756 дітей) та Тернопільській (всього 1536 людей: 598 дорослих і 938 дітей) областях.

Всього з початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.