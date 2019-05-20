Нового президента Латвії обиратимуть 29 травня



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На посаду глави держави претендують три кандидати

Президія Сейму Латвії і фракційна рада призначили дату виборів президента на 29 травня.

Про це повідомляє портал Delfi.

Надійшло дві пропозиції: 34 депутати запропонували провести вибори президента 5 червня, 45 депутатів — 29 травня.

Найбільш відповідною датою виборів президента коаліційні фракції вважають 29 травня — національного об'єднання VL-ТБ/ДНН, KPV LV, «Для розвитку/За!», «Нової єдності» і «Нової Консервативної партії».

Опозиційні депутати з фракцій «Згоди» і Союзу зелених і селян вважають, що краще було б не поспішати і обрати президента на засіданні Сейму 5 червня.

Як підкреслила спікер Сейму Інара Мурнієце, президія скликає позачергове пленарне засідання парламенту 29 травня відповідно до Конституції Латвії та регламенту.

На посаду глави держави претендують три кандидати. Депутати від правлячої коаліції заявили кандидатуру судді Суду ЄС Егіла Левітса, депутати від Союзу зелених і селян — кандидатуру омбудсмена Юріса Янсонса, депутати від внутрішньої опозиції KPV LV — кандидатуру свого однопартійця Дідзіса Шмітса.

Чинний президент Раймонд Вейоніс вирішив не балотуватися на цей пост повторно.