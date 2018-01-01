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    Новопризначений міністр охорони здоров'я США розповів про українське коріння

    В роду міністра Азара були емігранти з Лівану, України, Англії й Швейцарії
    Новопризначений міністр охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекс Азар розповів, що в його роду були емігранти з України. Про це він сказав під час церемонії приведення до присяги в Білому домі, передає «Укрінформ». «Для мене честь стати сьогодні 24-м міністром охорони здоров'я та соціальних послуг — тут, у
    • Вчора, 22:09
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    <span>Міністр охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекс Азар</span>
    Міністр охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекс Азар

    В роду міністра Азара були емігранти з Лівану, України, Англії й Швейцарії

    Новопризначений міністр охорони здоров'я та соціальних послуг США Алекс Азар розповів, що в його роду були емігранти з України.

    Про це він сказав під час церемонії приведення до присяги в Білому домі, передає «Укрінформ».

    «Для мене честь стати сьогодні 24-м міністром охорони здоров'я та соціальних послуг — тут, у Сполучених Штатах. Тільки в Америці випадає така можливість онуку й правнуку іммігрантів з Лівану, України, Англії й Швейцарії», — сказав він.

    Також на церемонії президент США Дональд Трамп поставив завдання перед новим очільником міністерства забезпечити доступне і якісне лікування для громадян США та урегулювання надзвичайної ситуації, яка виникла через поширення наркоманії та високої смертності від опіоїдів.

    Алекс Азар з 2012 по 2017 рік очолював компанію Lilly USA — найбільшу філію біофармацевтичного гіганта Eli Lilly, який входить до групи світових лідерів виробників ліків.  З 2005 по 2007 рік працював заступником міністра охорони здоров'я.

    США міністр Дональд Трамп
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