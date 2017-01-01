Нью-Йорк, Сан-Франциско і Філадельфія подали в суд на Пентагон

Міноборони США пригадали жахливу стрілянину в одній з техаських церков в листопаді

Три великі американські міста - Нью-Йорк, Сан-Франциско і Філадельфія - подали судовий позов проти міністерства оборони США після того, як керівництво військово-повітряних сил визнало, що не повідомило про кримінальне минуле чоловіка, який застрелив 26 осіб в одній з техаських церков в листопаді. Про це повідомляє «Голос Америки».



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Пентагон

Міноборони США пригадали жахливу стрілянину в одній з техаських церков в листопаді

Три великі американські міста - Нью-Йорк, Сан-Франциско і Філадельфія - подали судовий позов проти міністерства оборони США після того, як керівництво військово-повітряних сил визнало, що не повідомило про кримінальне минуле чоловіка, який застрелив 26 осіб в одній з техаських церков в листопаді.

Про це повідомляє «Голос Америки».

«Це невиконання (обов'язків) в інтересах міністерства оборони призвело до загибелі невинних людей, завдяки тому, що зброя потрапила до рук злочинців і тих, хто прагне до (заподіяння) незліченного шкоди. Нью-Йорк приєднується до Філадельфії і Сан-Франциско, з тим, щоб виступити проти міністерства оборони і зажадати, щоб воно вело себе відповідно до закону і привело в порядок свою суттєво зіпсовану систему», - наголошується в заяві мера Нью-Йорка Білла Білл де Блазіо.

Керівництво військово-повітряних сил проводить розслідування, покликане з'ясувати той факт, що чоловік, влаштувавший стрілянину в техаській церкві, був у 2012 році засуджений за домашнє насильство.

Зазначається, що 26-річний Девін Келлі, не був належним чином включений в базу даних ФБР, що могло б запобігти придбанню ним на законних підставах гвинтівки, яку він використовував під час нападу на Першу Баптистську церква в Сазерленд-Спрінгс, штат Техас.

Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Техас сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули щонайменше 27 людей.

Свідки повідомляли, що нападник зробив десятки пострілів і кілька разів перезаряджав зброю.