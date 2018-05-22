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    Нью-Йоркську фондову біржу вперше очолила жінка

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    Нью-Йоркську фондову біржу вперше очолила жінка

    На біржі визначається всесвітньо відомий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній

    Президентом Нью-Йоркської фондової біржі вперше за 226 років існування стала жінка – Стейсі Каннінгем.

    Про це повідомляє компанія на своїй сторінці в Facebook.

    Нью-Йоркська фондова біржа, заснована в 1792 році, вважається найбільшою біржою у світі, виходячи із загальної ринкової капіталізації цінних паперів, що перебувають на фондовій біржі.

    На біржі визначається всесвітньо відомий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній.

    США Нью-Йорк біржа Facebook жінка
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