Нью-Йоркську фондову біржу вперше очолила жінка
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На біржі визначається всесвітньо відомий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній
Президентом Нью-Йоркської фондової біржі вперше за 226 років існування стала жінка – Стейсі Каннінгем.
Про це повідомляє компанія на своїй сторінці в Facebook.
Нью-Йоркська фондова біржа, заснована в 1792 році, вважається найбільшою біржою у світі, виходячи із загальної ринкової капіталізації цінних паперів, що перебувають на фондовій біржі.
На біржі визначається всесвітньо відомий індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній.