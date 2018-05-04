Обмін полоненими: Геращенко розповіла про неприйнятні умови ОРДЛО

Українська сторона також не почула відповіді від РФ на пропозицію передати їм 23 росіян

Засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, яке 4 травня відбулося в Мінську, не принесло конкретних результатів щодо звільнення українських заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина



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Українська сторона також не почула відповіді від РФ на пропозицію передати їм 23 росіян

Засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, яке 4 травня відбулося в Мінську, не принесло конкретних результатів щодо звільнення українських заручників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Зустріч була, на жаль, безрезультатною. Ми так і не почули відповіді від представників РФ на пропозицію передати їм 23 росіян, засуджених за злочини перед українською державою, задля звільнення українців - політв‘язнів Кремля», - повідомила Геращенко.

За її словами, росіяни «стоять на своїй позиції: нас там нет». «Натомість, представники ОРДЛО, повністю контрольовані РФ, включають цих росіян в списки «ополчєнцев», вимагають від української сторони негайного звільнення беркутівців, терористів, росіян, вимагають передати їм більше 80 злочинців і говорять, що віддадуть нам не більше 15 наших громадян. Це неприйнятно», - підкреслила Геращенко.

При цьому вона зауважила, що сьогодні українська сторона «також зробила коректну і компромісну пропозицію для звільнення українців в ОРДЛО».

«І якби було б бажання з іншої сторони, то наступний етап звільнення відбувся б дуже швидко, ми до нього готові», - заявила перший віце-спікер ВР.

Нагадаємо, у грудні 2017 року на Донбасі відбувся масштабний обмін полоненими, було звільнено 74 українця.

Недавно так звана влада тимчасового окупованої частини Донецької області заявила про готовність провести обмін полоненими з Києвом за формулою 80 на 14.