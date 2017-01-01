На Донбасі завершився обмін полоненими: 74 українця їдуть додому

Звільнені з полону українці вигукували «Слава Україні!» та поспілкувалися з пресою

На Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками. [READ_MORE] Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник президента у Верховній Раді, депутат від БПП Ірина Луценко. «Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які



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Звільнені з полону українці повертаються додому

Звільнені з полону українці вигукували «Слава Україні!» та поспілкувалися з пресою

На Донбасі завершився обмін полоненими між українською стороною і бойовиками.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник президента у Верховній Раді, депутат від БПП Ірина Луценко.

«Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому», - наголосила вона.

Звільнений з полону громадський активіст Володимир Фомічов одразу після обміну вигукнув «Макіївка — це Україна». Також звільнені вигукували «Слава Україні!». Зазначимо, що звільнені з полону бойовиків «ДНР» досі на окупованій території, пише Громадське.

Адвокат Валентин Рибін заявив, що восьмеро людей, яких Україна планувала обміняти на заручників, не поїхали на обмін. За його словами, на підконтрольній території України залишились Єгоров, Поляков, Шилін, Черних, Коваліс, Кімаковскій, Сливко.

Також з його словами, на не поїхав на обмін Євген Мефьодов — росіянин, один фігурантів справи «2 травня», якому суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою обміну.

ЗМІ сепаратистів повідомляють, що наразі ті, кого віддала українська сторона, сідають в автобуси. Їх готують до відправки у Донецьк.

Нагадаємо, сьогодні на лінії розмежування на Донбасі відбувся обмін полоненими між українською стороною та бойовиками «Л/ДНР» за формулою «306 на 74».

Серед звільнених з полону самопроголошеної «ЛНР» заручників Владислав Овчаренко, Валентин Богдан, Артем Ахмеров та Едуард Неделяєв.

Президент Петро Порошенко також прибув на Донбас, аби зустріти звільнених з полону українців.

Другий етап обміну відбувся на території самоназваної «ДНР», безпосередньо біля міста Горлівка. Серед звільнених українців — Ігор Козловський, Володимир Фомічов та Олексій Кириченко. 58 українців там повернули з полону бойовиків. Україна ж, замість анонсованих 207-ми віддала 165 утримуваних. Інші, за словами представників української сторони, заявили про небажання повертатися на окуповані території.