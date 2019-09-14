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    ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі

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    Мірослав Лайчак і Вадим Пристайко - ОБСЄ продовжуватиме сприяння мирному врегулюванню на Донбасі
    Мірослав Лайчак і Вадим Пристайко
    Фото: mfa.gov.ua

    Лайчак підтвердив незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

    Міністр закордонних справ Словаччини, чинний голова ОБСЄ Мірослав Лайчак привітав кроки, що вживаються президентом України Володимиром Зеленським для досягнення миру, і підтвердив налаштованість організації і надалі сприяти прогресу у мирному врегулюванні.

    Про це він заявив під час зустрічі з головою МЗС України Вадимом Пристайком, передає пресслужба МЗС.

    Згідно з повідомленням, міністри обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, взаємодію в контексті євроатлантичної інтеграції України, а також пріоритетні питання європейської безпеки з урахуванням головування Словаччини в ОБСЄ в 2019 році.

    Лайчак, зокрема, підтвердив незмінну підтримку Словаччиною суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

    Пристайко відзначив важливість для України досвіду співробітництва Словаччини з ЄС та НАТО і закликав до використання всіх механізмів для підтримки зусиль української сторони щодо повернення своїх територій.

    Дипломати також відзначили позитивні тенденції у двосторонньому торговельному співробітництві, ефективність співпраці у сфері енергетики та спільне бачення необхідності збереження статусу основних країн-транзитерів російського газу в ЄС.

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