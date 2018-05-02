ОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі мають дзеркально відвести озброєння

За словами представника ОБСЄ, обидві сторони конфлікту згідно з Мінськими домовленостями мають «дзеркально» відвести свою техніку

По обидві сторони лінії зіткнення між українськими та російсько-терористичними військами у Донецькій та Луганській областях розташовано не менш як 4 тис. одиниць військової техніки Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в ефірі телеканалу «Еспресо». «Минулого літа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг

За словами представника ОБСЄ, обидві сторони конфлікту згідно з Мінськими домовленостями мають «дзеркально» відвести свою техніку

По обидві сторони лінії зіткнення між українськими та російсько-терористичними військами у Донецькій та Луганській областях розташовано не менш як 4 тис. одиниць військової техніки

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Минулого літа ми нарахували понад 4 тис. одиниць військової техніки, яка розташована в тих районах, де її бути не повинно. Обстріли ж вони не з неба прилітають, вони ведуться з озброєння. І ці одиниці техніки були зафіксовані, як з одного боку, так і з іншого. Тому відповідальність (за обстріли - ред.) є очевидною. Якби ці 4 тис. одиниць військової техніки були відведені, то було б на 4 тис. причин менше поранень, страждань цивільного населення, руйнування домівок і, очевидно, також жертв серед військових», - зазначив він.

За словами очільника СММ ОБСЄ, обидві сторони конфлікту згідно з Мінськими домовленостями мають «дзеркально» відвести свою техніку.

«В дзеркальний спосіб, в синхронний спосіб, інакше кажучи, зробити це однакову відстань, для того щоб посприяти нормалізації», - уточнив Хуг.

При цьому він наголосив, що Збройним силам не потрібно «сліпо відводити свою техніку назад і просто чекати, що з того вийде».

Особливої ж уваги, за його словами, потребує ситуація в районі Донецької фільтрувальної станції, де, як він заявив, вогневі позиції сторін розміщено надто близько, що ставить під загрозу безпечну роботу об'єкта.

Раніше, 17 квітня 2018 року, на Донбасі під обстріл потрапив автобус, який перевозив співробітників Донецької фільтрувальної станції. П'ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані. Наразі поранені перебувають у лікарні міста Ясинувата.

Нагадаємо, раніше співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.