ОБСЄ зафіксувала танки та гаубиці бойовиків

Спостерігачі зафіксували танки (Т-64) та буксирувані гаубиці

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння незаконних збройних формувань за межами відведення, що порушує Мінські домовленості. Про це повідомляє Спільний центр по контролю і координації, передає прес-служба Міністерства оборони України. «Зокрема, 22 лютого



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Місія ОБСЄ

Спостерігачі зафіксували танки (Т-64) та буксирувані гаубиці

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння незаконних збройних формувань за межами відведення, що порушує Мінські домовленості.

Про це повідомляє Спільний центр по контролю і координації, передає прес-служба Міністерства оборони України.

«Зокрема, 22 лютого спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено 36 одиниць танків (Т-64), які розміщені в районі населеного пункту Круглик, та п’ять одиниць буксируваних гаубиць (Д-30) в районі населеного пункту Ясне», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що даний факт свідчить про нехтування вимог актів міжнародного права про заборону розміщення в населених пунктах важкого озброєння і техніки, а також систематичного порушення досягнутих домовленостей щодо відведення засобів вогневого ураження від лінії зіткнення сторін відповідно.

За попередньою інформацією, на території школи на вулиці Б. Хмельницького у Донецьку було виявлено ще 10 танків, а на північно-східній околиці Калинівки - артилерійські системи та міномети різного калібру.

Раніше в ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного.